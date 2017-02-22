男性更年期發生約在50-60 歲 身上徵象有哪些？台灣好新聞報 (2017-02-22 10:46)
文／侯鎮邦醫師
男性更年期的原因，在於睪丸年齡因素分泌男性賀爾蒙不足所導致，發生時間大約在 50-60 歲，常見的症狀包括：注意力不集中、精神渙散、容易疲累、易焦慮、憂鬱情緒、失眠、缺乏性慾、勃起功能障礙、體重變重、腹圍變大…等等。
欲避免男性更年期的症狀，要注意生活規律正常、多運動、避免工作壓力過大、菸、酒…等等。少數研究顯示補充微量元素如鋅，或是脂溶性維生素「可能」有幫助，但是治療男性更年期療效並不明確，因此不會常規建議病人服用補充。
要補充男性賀爾蒙，最迅速有效，且安全的方式是賀爾蒙凝膠塗抹，或是皮下注射，效果通常很不錯。
除了藥物治療外，在門診我比較建議病人多運動，增加身體肌肉組成的比例、且降低體脂肪比例，增進心肺功能，對改善男性更年期症狀也是很有幫助。
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