正義國宅都更啟動 聯貨案120.9億元今簽約中廣新聞網 (2017-02-22 13:40)
都更指標大案台北市「正義國宅」都更聯貸案今天（二十二日）由聯貸統籌主辦行土地銀行與都更承做廠商龍麟建設、三圓建設簽訂聯合授信合約，聯貸總金額達一百二十點九億元。都更基地位在台北市捷運復興站精華區，未來將興建地下七層，地上三十一層的住商混合大樓。（黃悅嬌報導）
延宕了二十年，位在台北市東區精華區的台北市「正義國宅」都更案終於取得建照，都更資金也到位，都更作業正式啟動。內政部次長花敬群、財政部次長蘇建榮等官員都受邀出席簽約啟動儀式。蘇建榮致詞時強調，財政部對於都更政策全力支持。『代表財部已下定決心對都更政策全力支持，未來都更過程中很多需要都更金融的服務，這是財政部可著力的地方。』
土銀表示，這次都更聯貸案總金額一百二十點九億元，由土銀擔任統籌主辦行，另有台新銀、台銀、兆豐銀、華南銀與國泰世華銀行擔任共同主辦行；參貸銀行有十七家。
正義國宅都更案由龍麟建設、三圓建設承做，預計興建地下七層、地上三十一層的住商混合大樓。地主之一的國產署持有三成七，未來將分回一千四百坪樓地板面績，規劃做為辦公廳舍。
(資料照片)
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