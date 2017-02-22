會引發急性腸胃炎的「諾羅和輪狀病毒」，隨者學校開學，在彰化縣的疫情有急速攀升趨勢，兩週來縣府衛生局至少已受理五所國小通報疑似群聚感染疫情，已緊急提出「勤洗手、消毒、通報與診療」等防疫措施，呼籲各學校強化防疫。



（李河錫報導）



進入冬季，各類流感與散播力強的「諾羅與輪狀病毒」就開始盛行，根據衛生單位彙整發現，其中會引發有如食物中毒、急性腸胃炎的「諾羅與輪狀病毒」，從春節期間就有區域性盛行趨勢，近期隨著學校開學，彰化縣境內，不僅因急性腸胃炎看診病例激增，不少國小與幼兒園也紛紛傳出群聚感染病例；縣府衛生局長葉彥伯表示，已連續接獲至少有五所國小學校，通報學生集體出現「上吐下瀉」疑是食物中毒現象，經採取檢體調查發現，都是「諾羅」或「輪狀」病毒危害所引起，發病學生從五位到十多位不等，累計約有五十多名學生出現身體不適，都已緊急前往協助校方進行消毒，追查污染源，所幸疫情並沒持續擴散。



葉彥伯局長強調，開春後日夜溫差大，「諾羅和輪狀」兩類病毒持續活躍，因此再度提出養成「學生勤洗手、定期消毒、如有群聚病例就通報與隔離診療等防疫四步驟，呼籲各學校強化飲食衛生管理，才能有效防範腸胃型病毒的危害。（翻攝：李河錫）



