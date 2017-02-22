竹節蟲孤雌生殖族群女人國 遇天敵發動噴射攻擊中廣新聞網 (2017-02-22 13:40)
台北市立動物園表示，竹節蟲因為具有「孤雌生殖」特性，族群可以用「女人國」來比擬。由於竹節蟲擅長偽裝、六肢有再生能力，遇到緊張時，會噴出乳白色液體驅敵，連每天照顧牠們的保育員，也常躲不過竹節蟲的「噴射攻擊」。遊客到動物園昆蟲館參觀，可以靠近一點，觀察稀有「津田氏大頭竹節蟲」的模樣。(林麗玉報導)
台北市立動物園表示，津田氏大頭竹節蟲是臺灣特有種動物，只分布在蘭嶼、綠島和恆春半島，終身棲息在林投樹上，以林投葉為食。牠們身體的顏色與林投葉很像，體型比一般竹節蟲粗壯，除了清晨跟傍晚兩次進食時間外，大多躲在林投的葉鞘中、動也不動，所以很不容易被發現蹤跡，即使眼尖的民眾注意到，也難免認為白天幾乎不移動的竹節蟲是假的。保育員請大家仔細觀察津田氏大頭竹節蟲的偽裝招數，同時猜猜看葉鞘間堆積的究竟是牠們的糞便還是卵。
而津田氏大頭竹節蟲除了偽裝，還有一套用來嚇退天敵的防身術，當牠受到驚擾時會以很快的速度逃跑，或從前胸背板的兩側噴出乳白色的液體，最酷的是還能調整噴射的角度。保育員每次更換新鮮植栽時，總是會遭到「噴射攻擊」，而且不論從哪個角度都不容易避開被噴灑的命運，保育員形容這種防禦性物質獼猴桃鹼（actinidine）的味道有點像蘆筍汁，但或許對鳥、蜥蜴等天敵比較有效。
而津田氏大頭竹節蟲的族群樣貌，是有名的女人國，族群裡很少出現雄蟲，孤雌生殖（parthenogenesis）的特性使未受精的卵也可以孵化。動物園在照養津田氏大頭竹節蟲的過程中，雖然也曾經養出過3隻雄蟲，但目前仍不清楚雄蟲發生的原因，或牠們在族群遺傳結構上擔任的角色。(照片由台北市立動物園提供)
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