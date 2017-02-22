預防大腸癌前病變 紅藜有一套優活健康資訊網 (2017-02-22 13:45)
（優活健康網記者徐平／綜合報導）好有「食」力，根據臺北醫學大學營養學院保健營養學系最新研究證實，新興養生聖品台灣紅藜具有預防大腸癌前期病變的效果！研究指出，帶有大腸癌前期病變的大鼠在餵食台灣紅藜10週後，各項癌前期病變指標出現顯著改變，顯示台灣紅藜能有效抑制大腸癌前期病變的生成。
台灣紅藜具有調控氧化反應作用
臺北醫學大學保健營養學系研究生李芷薇，針對「台灣紅藜對大腸癌進展之預防效果」進行一項動物實驗，實驗結果發現，攝食台灣紅藜的大腸癌病鼠，在多項前期病變指標上均有顯著改變。結果顯示，台灣紅藜具有調控氧化反應及細胞凋亡/增生的作用，達到預防大鼠大腸癌前期病變。
每天適量攝食 有助預防大腸癌病變
臺北醫學大學保健營養學系副教授施純光表示，細胞的凋亡與增生，是影響癌細胞生長的重要途徑，研究發現，台灣紅藜可能因含有高量膳食纖維，加上具有酚類化合物等植物活性成分，因此能夠有效預防大腸癌前期病變，影響致癌過程。
日常飲食適量攝取紅能預防致癌
施純光副教授強調，大腸癌是和飲食關係最密切的癌症，現代人所處的環境及所攝取的飲食中難免含有潛在致癌物，日常若能適量攝食「台灣紅藜」可能會有預防上的幫助。
國內紅藜種植面積最大的農場共同創辦人鄭世政表示，「台灣紅藜」全株可食，營養相當均衡且完整，和其他穀類相較，相同重量的紅藜可萃取到的蛋白質及微量元素最多。近來，慈濟科技大學也發現萃取紅藜根莖的生物活性物質，製成人工敷料，將能促進細胞生長，有助傷口恢復，台灣紅藜的應用將日趨擴大。
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