(健康醫療網／記者郭庚儒報導)



「病從口入」是大腸癌的最佳寫照！據統計，每年約有萬名國人罹患大腸癌，與日常飲食習慣關係密切。根據營養師臨床觀察發現，罹癌患者最喜歡的食物，依序是肉類、加工品、油炸食物、重口味食物、醃製品，以及甜食、甜飲。



癌症蟬聯國人死因首位 大腸癌發生率第一



根據衛福部104年國人十大死因統計，惡性腫瘤蟬聯34年榜首，共有4萬6829人死於惡性腫瘤，平均每5分18秒有1人罹癌，11分13秒就有1人因癌症死亡；而大腸癌發生人數連續8年蟬聯冠軍，共有1萬5140人罹癌。



罹癌年齡有下降趨勢



郵政醫院營養師黃淑惠指出，過去癌症好發年齡多集中在40至70歲間，以中老年人為主；但近年來年齡有下降趨勢，臨床上，也有不少2、30多歲的年輕案例，癌症不再是中老年人的專利。



不良生活飲食習慣致癌



黃淑惠營養師表示，罹癌前，多數患者都有不良的生活及飲食習慣，包括抽煙、喝酒、吃檳榔、作息不正常，以及喜歡吃肉類、加工品、油炸食物、重口味食物、醃製品，以及甜食、甜飲。



多吃這5類食物：全穀類、豆、蛋、蔬、果



黃淑惠營養師強調，罹癌後應改變飲食習慣，建議主食為全穀類、少吃白米，增加豆類及蛋類，每天至少食用2碗以上的蔬菜、水果，沒有胃口的癌友，可以喝蔬果精力湯、豆榖漿。

資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=31481喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊