禁宰禁運補償屠宰業 1隻約2至6.75元中央廣播電台 (2017-02-22 12:45)
為防堵禽流感疫情擴散，農委會實施家禽禁宰禁運7天，針對屠宰場和禽場等相關損失補償，方案也已經出爐。農委會防檢局副局長施泰華今天(22日)表示，目前初步擬定，屠宰場以代工處理費計算為基準，數量則是以禁宰期間和去年同期比較平均。也就是說，代工處理費蛋雞一隻新台幣14元、有色雞25元、鴨和鵝各45元，並乘以15%後，做為每隻家禽的補償費，1隻約2.1至6.75元。防檢局表示，屠宰場業者可於4月30日前向各地方防疫機關提出。
至於禽場農民的補償部分，施泰華表示，以禁宰禁運令前一天，也就是16日的拍賣價加上7天飼料費，來和24日解禁後的2週、即3月10日前作價格比較，拍賣價比禁宰前低將補差額。施泰華解釋，會用禁宰後2週作標準，考量是家禽將會是這期間內陸續送往屠宰場。
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