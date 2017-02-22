禽流感疫情升溫 健康防護這樣做...健康醫療網 (2017-02-22 13:16)
(健康醫療網／記者張玉櫻報導)
隨著禽流感疫情升溫加劇，全台已有多起驗出H5N6病毒的確診案例，所幸目前尚未有禽傳人個案，在這樣疫情警報氛圍下，如何避免疾病上身，並提高自身免疫力呢？
蛋類要全熟、肉類烹調中心溫度要85℃以上
東港安泰醫院營養科趙文綺主任表示，平時要養成勤洗手習慣；同時食材部份，生、熟食須分開存放及處理，避免交叉污染；另外，選購禽肉及禽蛋時，須注意來源，選擇有政府認證標章較有保障。趙文綺主任也提醒烹煮部分，蛋類一定要全熟，肉類烹調中心溫度一定要達到85℃以上，這樣才能吃得健康，並達到預防的效果。
工作時全身防護 工作後確實清潔
同時東港安泰醫院蘇清泉榮譽院長及感染科陳光銘主任表示，若從事禽場養殖業者，工作時需注意全身防護設備，工作完成後要確實實施清潔，平時需注意飲食均衡、適當運動及休息，可提升身體抵抗力，若有發燒現象，就醫時須主動告知就診醫師，是否有禽鳥接觸史、工作內容及旅遊史等，以利醫師即早診斷及治療。
養成良好衛生習慣 出現類流感症狀立即就醫
健康身體需要平時的保養與保健，才能面對外來的疫病攻擊。呼籲平時要養成良好的衛生習慣，另外一旦發現有發燒、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、肌肉酸痛、頭痛或極度倦怠感等類流感症狀時要立即就醫診治，才能確保健康與活力。
資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=30916
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