前女友劈腿寫道歉信 他用紅筆改錯給低分NOWnews今日新聞 (2017-02-22 13:55)
美國一名男大生魯茲（Nick Lutz），因為發現女友劈腿決定分手，沒想到對方竟寫了4頁的道歉信給他，於是他變身為老師，用紅筆圈出錯字，還給了61分（D-）的低分，而照片也逗得網友哈哈大笑。
據《NEWS.com.au》報導，魯茲表示，他和前女友在去年2月開始交往，但最近4個多月來，女友卻開始藏手機，聯絡人中甚至還有「奇特代碼」，女友還謊稱要和好朋友出去，實際上卻是跟男人去約會，因此他下定決心和對方分手。
沒想到，近日魯茲卻收到前女友寫的4頁道歉信，他也用起紅筆圈出錯誤的地方，而女友表示自己沒有劈腿，寫道「不管你是否相信我 ，但我從來沒有欺騙你…」，他則在旁邊寫下「妳說劈腿從來沒有發生，卻把責任歸咎於自己 ，這是為什麼？」，更給出61分（D-）的低分。
這份道歉信事後被上傳至網路，引起網友熱烈討論，至今已超過10萬次轉推。
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