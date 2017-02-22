▲桃捷裂縫鋼軌將送回德國原廠檢驗。（圖／桃捷公司提供）

才剛啟動試營運不到一個月的桃園機場捷運，傳出鋼軌出現裂縫，桃捷公司、高鐵局等相關單位於昨(21)日晚間進行切、換軌作業，今(22)日清晨完成，有裂縫的鋼軌會請生產商德國BWG公司檢視，後續並委託第三方公正單位分析原因。

桃捷公司表示，2月18日凌晨巡軌員在進行例行維修保養巡檢工作時，在A9a緊急停靠站附近，發現有一處的2-5mm的鋼軌裂縫，當時依照標準作業程序向公司通報，並立即採取魚尾鈑夾固定措施。桃捷公司同步通報興建單位高鐵局，經評估裂縫位置及狀況，研判不影響試營運，並立即連繫備料。

桃捷公司、高鐵局、捷工處及北捷公司、施作廠商共同於2/21(週二)約19:30下軌道，進行切、換軌作業。經徹夜趕工將有裂痕的道岔軌道進行置換，並進行修復檢測測試，施工至2/22(週三)清晨約02:00完成，工作人員經檢測約於03:00撤離。一切正常順利。



高鐵局表示，整組道岔是由國際知名的德國BWG公司生產，有裂縫的鋼軌在切下來之後，會請BWG公司拿回去檢視，後續並且會委託第三公正單位，科學分析裂縫發生原因。桃捷未來仍會針對各道岔加強巡視軌道，同時也運用軌道測傷儀等工具進行科學檢測，也正向中央爭取購置超音波探傷車，強化軌道檢測工作。