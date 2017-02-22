▲呂睿庭醫師提醒，牙齒如果對冷敏感、牙齦腫痛、一咀嚼就痛，這三種牙痛可能是牙周病的前兆。（圖／翻攝自網路）

強忍牙痛，當心要你的命！牙醫師提醒，牙齒如果對冷敏感、牙齦腫痛、一咀嚼就痛，這三種牙痛可能是牙周病的前兆，千萬別強忍，應及早就醫治療。牙周病拖延不治療，牙周病菌易引起許多全身性疾病，危及心臟健康，誘發肺部感染及糖尿病。

禾睿牙醫診所院長呂睿庭醫師表示，現代人生活忙碌，常忽略許多小症狀，牙痛就是其中之一。牙痛最常見的原因是牙周病所引起，但許多患者卻因為害怕看牙醫，寧願選擇吃止痛藥或是來路不明偏方，暫時解除牙痛，殊不知牙周病拖延不就醫，很可能讓自己的健康陷入病菌威脅。



牙周病菌可能經由血液和淋巴液到達全身器官和組織，引起慢性腎炎、慢性胃炎、風溼熱、關節炎、慢性咽炎、偏頭痛、皮膚病、不明原因的低燒等全身性疾病。牙周炎也是導致冠心病、心肌梗塞和腦中風的危險因素，牙周病菌一旦吸入肺部，將導致老年性肺炎。研究指出，牙周炎如不治療，可能會誘發或加重糖尿病，相反地，糖尿病也可能會引發牙周炎。

不少牙周病患者因恐懼牙周病治療而卻步，目前已有「水波雷射」可針對恐懼治療牙周病的患者進行療程，特點是無須翻開牙齦，免縫合，出血少，幾乎不疼痛，恢復期短，可取代傳統手術的牙周病治療方式，也可應用於牙周病的傳統手術上，幫助牙周病患縮短療程、更快擺脫牙周病威脅。



呂睿庭醫師指出，傳統治療牙周病相當費時費力，患者常因怕痛而逃避治療，現在牙科治療相當進步，已有兼顧治療效率及舒適度的療程可供選擇，採「水波雷射」治療牙周病的患者滿意度相當高。



針對中重度牙周病患者，建議可先接受「水波雷射」牙周療法，無須翻開牙齦，即能透過雷射深入至牙骨牙齦內，有效滅菌並清除潰爛組織，且因水波雷射無需縫合過程，出血量非常低，幾乎無疼痛感，術後恢復期更短。



呂睿庭醫師提醒，長期口臭、牙齒對冷敏感、牙齦出血腫痛、一咀嚼就牙痛，都是牙周健康的警訊，患者應尋求專業牙醫師找出病因，接受正規治療。牙周病治癒後並非一勞永逸，正確使用牙刷及牙線清潔牙齒，定期洗牙清除牙結石，接受牙齒健康檢查，才能終身保有一口好牙。