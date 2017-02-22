（中央社記者潘智義台北2017年2月22日電）周刊報導，前長榮航空董事長張國煒打算籌資新台幣20億元，購買10架新飛機，雖有網友說，霸氣，但也有人直言，一架飛機就不只20億元，機隊不知道要怎麼弄？



前長榮航空發言人聶國維指出，20億元應是指新航空公司成立的最低資本額門檻，未來還會再增資，要成立新航空公司當然要買飛機，但是否買10架，目前還不清楚，因為可以自購新機，也可以租賃，但不可能完全自購。



對於張國煒強勢復出報導，有網友在PTT上表示，之前傳說鴻海董事長郭台銘可能投資，或許可以幫張國煒解決資金問題；也有人說，飛機可以租，可以質押貸款啊！又不是買了，錢就要一次全付清。



有網友認為，張國煒財產不少，而且成立航空公司，組新機隊，所需資金他也用不著全出，可以公開籌資，應該會有不少大老闆想出錢。



不過，也有網友質疑，要組什麼機隊，說穿了這就是公司的財務操作。



還有網友對於這位出身長榮集團的富二代持不同看法，譏諷張國煒說，老爸有錢就隨時可以當老闆；在股權爭奪戰已被看破手腳，原來是個沉不住氣的貴公子。



更有網友搞笑表示，早上起床，老婆邊看手機即時新聞邊說張國榮強勢復出，把他嚇了一跳，因為聯想到已過世的港星張國榮，這時老婆才發現是航空界的張國煒強勢復出。