想吃牛樟芝補身 先注意副作用中央社 (2017-02-22 13:14)
（中央社記者陳偉婷台北22日電）不少人吃牛樟芝食品養生，不過，根據研究，牛樟芝若高劑量使用，可能有毒性。毒物科專家也說，應注意牛樟芝副作用，有些小鼠吃了牛樟芝，肝腎會腫大。
衛生福利部食品藥物管理署今天在記者會中表示，稽查市售牛樟芝食品，有2家業者、共8件產品使用的牛樟芝原料沒有核備，遭下架。
食藥署南區管理中心主任劉芳銘今天表示，牛樟芝是台灣特有真菌，長期被使用於養生保健，且市面上有各類牛樟芝相關產品。但國內曾有研究發現，牛樟芝在高劑量使用下，恐有毒性及導致細胞病變的安全疑慮。
台大醫院內科部腎臟科醫師姜至剛受訪時表示，市面上牛樟芝相關產品很多，對功效的宣稱也很多，如抗癌、調節免疫功能、抗發炎、提高免疫力等，但民眾在吃之前仍應該搞清楚副作用，目前台灣對牛樟芝的安全劑量並不完備。
姜至剛說，牛樟芝是生長在樟樹上真菌所產生的實菌體，對某些體質特異、過敏的人，吃了可能就會有傷害。根據一些動物實驗的報告，有些實驗小鼠被餵食牛樟芝後，肝、腎等部分器官重量變重，顯示有腫大跡象，這都是潛在風險。
他表示，根據古書的資料，牛樟芝可能有潛在的療效，也有人相信牛樟芝可以讓癌細胞死掉，但同理可想，其他正常的細胞可能也會受傷。
姜至剛說，牛樟芝的食用安全性應該更嚴謹看待，避免民眾在市售產品中胡亂選擇，沒有依循，且類似產品通常都很貴，如果花大錢、沒得到保健效果，甚至又傷身，真的划不來。1060222
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
防蚊 髮圈．HTC 防蚊貼．小不叮防蚊．防蚊紗窗．草繹防蚊．防蚊門簾．康貝 防蚊．檸檬草防蚊液．防蚊帽．BOBO 防蚊貼．KuKu 防蚊貼．NAC 防蚊．優品 防蚊．登山 防蚊．帳蓬 防蚊．清香防蚊．天然防蚊．PURTIVO 防蚊．全磁式磁性防蚊門簾．兒童 防蚊．PB 防蚊 袖套．植物防蚊液．防蚊門帘．防蚊剋樟片．貝恩防蚊貼．意高 防蚊．防蚊噴霧．防蚊盒．防蚊 門簾．防蚊 手套
- BURBERRY經典格紋羊毛絲綢圍巾-緋紅粉色
- 【ohoh-mini 孕婦裝】氣質百搭格紋孕哺上衣(2色)
- Estee Lauder 雅詩蘭黛 特潤超導修護露50ml+微分子肌底原生
- 【3 co】水波系列圓形托盤- 灰(2號)
- 【鐵三角】AT-LP60 立體聲黑膠唱盤+朱俐靜限量黑膠唱片 限
- MAX&CO. 時尚太陽眼鏡 (咖啡紅)
- Comphy 3D霸氣囊 透氣網布奈米健走運動鞋(淺灰)
- 【TECO東元】24型 水燦低藍光IPS LED液晶電視(TL24K1TRE+TS
- 【Michael Kors】星光伸展台計時腕錶(MK6422 玫瑰金色)
- 《韓國鍋具超值組》【Chef Topf】】玫瑰鍋/薔薇鍋28cm不沾
想神正妹女車長 一旁熟睡的他太搶戲意外成焦點【NOWnews今日新聞】
1111調查:學測落點分析暨企業最愛大學【中央網路報】
2017大台北開春首檔 228全台最大婦幼展【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》