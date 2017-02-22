清明掃墓 中市啟動公墓除草及免費接駁專車中廣新聞網 (2017-02-22 13:10)
因應清明節到來，為了方便民眾祭祖掃墓，台中市生命禮儀管理處啟動各區公墓全面除草作業，並和豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等區公所合作，3月起，推出免費掃墓接駁公車，視狀況實施道路交通管制，請民眾善加利用。
台中市生命禮儀管理處長陳志銘指出，清明期間民眾前往墓區祭祀追思先人，為方便民眾掃墓祭祖，生管處針對全市179處、約807公頃的墓區，進行除草，預計清明節前全數完成。此外，生管處也和豐原、后里、太平、沙鹿、霧峰等區公所聯合推出免費掃墓接駁公車，避免掃墓民眾塞車。市府民政局長蔡世寅表示，往年接近清明，市府都會陸續推出各樣便民服務，包括各區服務站、交通接駁、掃墓用具、除草服務等，今年一樣貼心服務，歡迎民眾多多利用。
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