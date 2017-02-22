發現日治時期文化遺址 台中火車站二期工程受衝擊中廣新聞網 (2017-02-22 13:10)
台中鐵路高架化，去年十月通車後，鐵工局積極進行火車二期工程，不料拆除鐵軌後發現埋在地下，日治時期文化遺址，約六十公尺長的機關車體維修坑道，市長林佳龍指示原地保留，但交通部鐵工局中工處長謝立德表示，勢必衝擊車站月台工程，和市府的綠空鐵道計畫，如何兼顧，要和市府進一步討論。(寇世菁報導)
台中舊火車站拆除鐵軌後，發現埋在地下，約1905年建設的機關車體維修坑道，也就是當年的火車頭維修坑道，由於進行中的台中新火車站二期工程，計畫增設兩個軌道和三百公尺長的月台，遺址所在地是高架月台的基礎工程，約有七根柱子因此暫停施工，台中市長林佳龍勘查後指示原地保留，希望盡可能做到火車站三代共構共存，第一代的火車頭維修坑道，第二代舊火車站，第三代的高架化後的火車站。對此，交通部鐵工局中工處長謝立德坦言，衝擊車站二期工程，正研究是否有辦法克服月台基礎位置移動，避開遺址，七個柱子向後移，柱子架設後上方再做月台，但前提是結構安全無虞，加上就算月台基礎工程調整，也會影響市府的綠空鐵道計畫，如何取捨，要看市府態度。
鐵工局中工處指出，依照進度，台中鐵路高架化去年十月全線通車，火車站二期工程定明年底完工。為了保留遺址移動月台柱體和高架橋，除了增加經費，如何補強才確保結構安全，都有待進一步精算。
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