【旅遊經 洪書瑱報導】

228連假即將到來，連假何處去？不妨賞花去，台北目前228連假可賞櫻花景點，包括陽明公園、樂活公園與天元宮去賞櫻花，楓樹湖可看木蘭花，另外還有河濱公園也是賞花之處，台北市河濱公園又有花海來報到，中正河濱的大波斯菊正迫不及待地盛開，花期將跨越228假期，延續到3月中，台北市水利處表示，除了中正河濱外，馬場町有孔雀草花海可賞，而道南和彩虹河濱的花海將進入尾聲。

水利處表示，利用五彩繽紛的大波斯菊妝點中正河濱草地，花海面積廣達2300平方公尺，這次灑下的種子是混色的，粉紅色、粉紫和白色的大波斯菊花朵，顏色繽紛艷麗，搭配新店溪河濱美景，美不勝收，大波斯菊最高可生長至1公尺，在陽光下隨著春風搖曳，更為河濱帶來優雅浪漫的景致。



為營造河濱四季不同的風情，水利處在河濱公園打造地景花海，從延平、成美、彩虹、馬場町、道南到中正河濱公園，花海接力盛開，一波又一波，河濱公園成為民眾出遊或休閒運動的好景點。

這遍美麗的花海鄰近中正橋，就在自行車道旁，可步行至中正橋下進入河濱公園，或可由馬場町紀念公園進入，往中正橋方向前進，即可抵達花海。民眾除了可以在這欣賞美麗的花卉外，還可以至球場運動，揮灑汗水，消除一整週的疲勞，中正河濱附近也有師大夜市，可品嘗台式小吃或異國料理。若從馬場町紀念公園出發，可先欣賞孔雀草花海後，往南騎至古亭河濱公園，在浪漫的婚紗裝置藝術下打卡拍照。

水利處請民眾留意，民眾在拍照時請發揮公德心，請腳下留意、手下留情，千萬不要踩踏花朵或是摘折花朵。





圖片：台北市水利處提供