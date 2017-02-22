美官員：陸南海設施近完工 似儲放飛彈中央社 (2017-02-22 12:25)
（中央社華盛頓2017年2月21日綜合外電報導）兩位美國官員告訴路透社，中國大陸在南海人造島礁興建的20多個建築物現已接近完工，而這些建物，似是為了儲放長程地對空飛彈而建造。
大陸還在測試剛上任的美國總統川普（Donald Trump），而在美國矢言強硬應對大陸在南海作為之際，上述發展可能會讓人不禁要問，美國是否會有所回應？會怎麼回應？
美國1位情報官員表示：「中國在南海建造任何東西，都不像只是在建那個東西而已，而這些建築物和其他放置地對空飛彈（SAM）陣列的設施相似，因此合理的結論就是，這些建物的目的就是為了地對空飛彈。」
另1位官員表示，這些建物似有20公尺長，10公尺高。
五角大廈發言人表示，美國仍致力促成「南海非軍事化」，並敦促所有聲索國的行動務必合乎國際法。
大陸駐華府大使館尚未對此事置評。
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