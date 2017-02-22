（中央社吉隆坡2017年2月22日綜合外電報導）馬來西亞總警長今天表示，北韓領導人金正恩異母兄長金正男吉隆坡遇刺案中的2名落網女嫌，知道當時正在參與1波毒物攻擊。媒體先前報導，她們認為這是場惡作劇。



法新社報導，詢及2名女嫌是否知道，她們接近金正男時持有毒性物質，馬來西亞總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）表示：「是的，她們當然知道。」



「我想，你看過那段影片了，對吧？該名女子移開雙手後朝廁所走去，她非常清楚那物質有毒，需要將雙手洗乾淨。」



印尼警方先前表示，其中1名嫌犯曾經受騙，誤以為當時在參加電視的惡作劇節目。（譯者：中央社周莉芳）