謠言單從字典里的解釋為沒有事實根據的消息，不幸的是這種謠言因日本國地震導致核電站核泄露引發了臨近國家民眾的輻射恐慌而再次肆虐中國大地。民眾對2003年非典因聽信謠言導致國內中成藥板藍根被搶購一空記憶猶新，而這次謠言的根源在於民眾聽信食用鹽可防核輻射而導致國內多個城市超市或其他商店的食用鹽被搶購一空。就連我身邊一些機關里的朋友竟然也信以為真，加入了搶購食鹽行列，真讓人啼笑皆非。

雖然在中央及各級地方政府、相關職能部門通過電視、報刊等新聞輿論上及時澄清了事實真相，遏制了謠言蔓延，使民眾回到了理性的消費行為之中。但冷靜思考，覺得謠言真的像瘟疫，且禍國殃民的危害程度遠在瘟疫之上：一是它的傳播速度很快、範圍廣。可以幾小時或一夜之間通過各種現代通訊工具或媒體傳遍中國各地，這非瘟疫所能及的；二是它造成的社會震蕩大、破壞力強。因為謠言的影響廣泛，會導致更多社會的民眾加入信謠、傳謠行列，使訛傳呈幾何級擴張，對社會的負面影響推波助瀾，這非瘟疫所能比的。三是在很大程度上動搖了對各級政府執政力的信心，影響了社會的穩定。四是破壞了市場經濟秩序，擾亂了人民的正常生活。

痛定思痛，我們要清醒分析，為何這種不實的謠言每隔一斷時間就會來騷擾中國一次？原因不外乎以下幾種：一是公眾對各級政府的執政力缺乏信心，不自覺信謠；二是民從對謠言缺乏足夠的識辨能力，不自覺傳謠；三是政府部門信息傳導不及時、不對稱，不能使民眾在第一時間里掌握真相，不自覺迷謠；四是一些不法商人唯利是圖，為了達到不可告人的目的，故意造謠。

針對謠言，我們要多方用力，全力圍剿打殺，方能遏制中國內地一波未平一波又起的謠言。具體從五方面給力來封殺謠言。一是各級政府用力，建立專門的社會動態反映機構，靈敏反映公眾社會動態，嚴厲防謠打謠，做到在第一時間向公眾真相，提高公眾對謠言的抵制力，增強公眾免疫力，形成政府打擊謠言傳播的牽引力。二是在司法方面建議設立造謠公眾罪，用重典打擊造謠生事行為，加大造謠生事的成本，對心懷鬼胎以造謠來達到非法牟利目的的，查證后除沒收全部非法所得外，課以重刑，讓其家破人「亡」。從源頭上遏製造謠現象的發生。形成司法方面的強大執行力。三是建立公眾檢舉揭發機制，保證公眾檢舉揭發渠道暢通，形成社會公眾圍剿謠言的合力。四是把消滅謠言納入各級公安部門的日常工作，加大對造謠源頭的偵破力度，對惡意傳謠者予以嚴懲，形成公安打擊的威懾力。五是各級政府、各部門、各居民社區自覺開展防謠的宣傳動員與學習，提高對各種謠言的辨別力，增強對謠言的抵制力。