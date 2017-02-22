如果各種惠農政策信息渠道公開透明，直接接受農民監督，消除各種中間環節的暗箱操作，各種惠農補貼直接與農民兄弟見面，貪官怎能如此大胆妄為、貪腐得逞？

騰訊微博報導，2011年重慶11.8億元各種惠農資金被1977名貪官「打劫」，直接侵害了廣大低收入民眾的利益。讀後心靈震顫，不禁讓人疑惑：這樣大面積、群體式的貪污腐敗行為，何以能得手，而直到多年後在審計等相關部門的直接干預下，腐敗窩案、串案才最終浮出水面。雖然查處侵吞惠農資金案件的時間晚了些，讓人未免生出些許遺憾，但能還惠農資金一片純凈的天空，讓農民收益，也亦大快人心之幸事。

據介紹，貪官侵吞惠農資金主要使用三大手段：直接貪污「私分」，虛報人頭「吃空餉」，官商勾結「吃回扣」。上直書記、鄉長等政府公務員，下直村書記、村主任、村會計等村組父母官，遠比工作的智慧多、熱情高，可謂絞盡腦汁，精心設計，配合得是如此默契、如此天衣無縫；貪污做假的手段真是到了爐火純青的地步，醜角的演技也發揮得淋漓盡致，讓國民嘆為觀止！

今天重慶侵吞惠農資金的案件大白於天下，國人實感欣慰，但我們沒有理由樂觀，全國三十個多個省（市）、三千多個縣，像重慶這樣被各級官員貪污侵吞的惠農資金案件肯定還大量存在，而且只要目前各種惠農補貼的政策繼續實施，貪腐的醜行就會一直潛藏其間。為何這麼說呢？重慶案件已經告訴我們真相了：惠農資金被侵佔的低收入農民絕大多數地處偏遠，社會關係簡單，信息渠道有限，容易被蒙蔽；另外惠農資金補助面廣人多，在申報、審核、監督等環節彈性大，漏洞多；同時一些農村村務搞「半公開」或「假公開」。這為一些幹部欺上瞞下，「打折」補償標準、權力尋租大開了方便之門。重慶這些官員明知不能為而為之，膽敢以身試法，原因就在於監督制度缺位，國家惠農補貼政策信息渠道不暢，各種補貼款經過縣、鄉鎮、村委會等許多環節，沒有與農民直接見面，讓他們抓住了可侵之機。

隨著黨中央「以人為本、執政為民」等治國綱要的實施，也隨著中央政府財力的增強，各種惠農政策越來越多，各種惠民惠農資金會越來越多。據報導重慶農民目前能享受到了20多項優惠政策，包括家電下鄉、計劃生育獎勵、孕產婦住院分娩補助、農資農機良種、退耕還林補助、政策性農業保險、農村沼氣國債項目、種糧直補等等，中央政府可謂煞費苦心，千方百計增加農民收入，提高農民和社會弱勢群體的地位。但是這些惠農資金如何能「管水到田」，讓農民和低收入群體直接收益，杜絕途中出現「跑、冒、滴、漏」等貪腐現象的發生，這是中央及各級地方政府領導認真研究和考慮的大事，民生實在無小事！真正做到讓中央各種惠農政策通過可靠的途徑譬如村民大會、電視、報刊等新聞媒介及時傳達到受惠民眾，保證信息傳遞渠道通暢、公開、透明，接受受惠民眾監督，減少各種中間環節的暗箱操作，並讓各種惠農補貼直接轉入受惠農民及其他社會弱勢群體的賬戶上。