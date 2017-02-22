市場走勢符合預期，反彈節奏也開始明顯趨緩，刀鋒在文章中提到，國家隊解套不是好事，3300附近要格外小心，這50點的距離，走起來必然充滿波折。

市場脈絡比較清晰，福建水泥三板刺激大基建爆發，做水泥的祁連山，搞工程機械的建設機械、廈工股份，做瀝青的寶利國際，盤中均有大幅拉升。大基建板塊最近持續活躍，炒作擴散到多個細分領域，走強的邏輯主要有三點。

首先，財政向基礎建設傾斜，基建投資高增長，直接利好大基建；其次，天山股份超強表現，打開了基建板塊向上空間，而水泥彈性最大，相關個股漲勢也最猛。（問診股票後期走勢，可以到愛股票app中給高手留言）

隨著安正時尚封板被砸，昨天火爆的次新全線回落，潮水退去后個股也是一地雞毛，華凱創意、吳江銀行等大幅殺跌。刀鋒昨天午評有分析，次新完全是大打時間差，大開大合全靠情緒使然，非眼疾手快的高手還是不要輕易湊熱鬧。

大盤橫盤震蕩，在大金融集體砸盤的情況下，僅剩基建在支撐盤面。天山股份作為基建總龍頭，裏面多位一線遊資鎖倉，已成全市場的風向標，只要天山股份保持高位震蕩態勢，大盤調整空間就不會太大，一旦龍頭坍塌，指數將展開較大級別的回調。短線操作保持謹慎，圍繞低位超跌品種做防守。

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