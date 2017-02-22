2月26日，京津冀一體化戰略將迎來三周年！三年前，京津冀一體化上升為國家戰略，由最高層親自布置。受此推動，京津冀概念股持續上漲，漲勢遠超同期大盤。

三年已過去了，京津冀一體化戰略的地位大幅提升，協同發展也進入加速推進的新階段，業內分析，京津冀有望打造成為繼珠三角、長三角之後的第三大增長極和城市群，並打破過去北京一家獨大的格局。

京津冀有多受重視？據券商統計，歷年政府工作報告，均是「一帶一路」建設居於首位，而2017年，京津冀協同發展在區域規劃方面已位居三大戰略首位，這暗示當前政策重心已發生轉移，尤其是全國兩會即將到來，津京冀一體化概念有望借勢興起，引發資金炒作！！

京津冀一體化政策加碼，各行業機會顯著，交運基建、環保以及醫療教育等公共服務業將因此受益，城市方面，保定白洋淀、廊坊以及石家莊等也將迎來機會。

交通運輸：唐山港、中儲股份、天津港；（問診股票後期走勢，可以到愛股票app中給高手留言）

基建：冀東水泥、金隅股份（水泥），河鋼股份（京津冀鋼鐵第一標的），冀中能源（煤炭去產能，剩者為王）。

房地產：華夏幸福、榮盛發展（紮根京津冀、產業園區新標杆）、京漢股份、首開股份、廊坊發展、寶碩股份；

環保：先河環保（網格化監測龍頭），清新環境（脫硫脫硝超凈排放龍頭）；

保定白洋淀板塊：白洋淀與北京、天津成三角，有望成為產業轉移主要受益區。華夏幸福（600340）與保定市人民政府簽訂合作；樂凱膠片（600135）是保定市本地股。

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