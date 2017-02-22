內容提要

本周動力煤主力合約ZC1705先抑后揚，有所上漲。其中周一周二動煤維持在[530,540]區間弱勢震蕩；隨後周三動煤在觸及523.0的低點后，開始逐漸反彈；周四周五在供暖季后，煤炭生產將恢復至276個工作日的消息影響下，動煤震蕩上行，突破540一線關口。主力合約ZC1705收於549.8元/噸，周漲13.6元/噸，漲幅2.54%；周成交量79.4萬手，持倉20.7萬手，大幅放量增倉。

本周國內動力煤市場主流維穩運行，煤炭主產區價格維持穩定，供需偏弱；港口煤炭價格繼續走弱，下游用戶維持正常補庫需求。

截至2月15日，環渤海動力煤價格指數報收587元/噸，比前一報告期繼續下跌1元/噸，環比下降0.17%。隨著供暖用煤需求回落，國內煤炭消費將逐漸進入傳統淡季；加之大型煤企下調煤炭銷售價格、下游仍以採購長協煤為主，市場看空預期依然存在。但港口煤炭庫存持續下降，一定程度上緩解了煤價下行的壓力，從而煤炭價格呈現僵持局面，因此本期BSPI指數繼續小幅下跌。

截至2月17日，環渤海四港煤炭庫存1253.1萬噸，較上周同期繼續下降66.3萬噸或5.03%；秦皇島港煤炭庫存456.5萬噸，較上周同期下降46萬噸或9.15%。秦港錨地船舶數周平均數67.71艘，較上周增加12艘。

當前供暖季即將結束，下游需求將繼續減弱；同時市場看跌情緒較濃，煤價仍存在一定的下行壓力。但元宵節后產地煤礦復產情況並未達到預期效果，發運積極性不高，港口煤炭庫存繼續下降，對下水煤價格起到了一定的支撐；加之隨著2017年能源工作指導意見提出今年力爭退出煤炭產能5000萬噸左右，供給側改革去產能對於煤炭市場的支撐再度顯現。預計短期內在現貨市場產地和終端博弈下，動煤或仍將以震蕩調整為主。

1.行情回顧

本周動力煤主力合約ZC1705先抑后揚，有所上漲。其中周一周二動煤維持在[530,540]區間弱勢震蕩；隨後周三動煤在觸及523.0的低點后，開始逐漸反彈；周四周五在供暖季后，煤炭生產將恢復至276個工作日的消息影響下，動煤震蕩上行，突破540一線關口。主力合約ZC1705收於549.8元/噸，周漲13.6元/噸，漲幅2.54%；周成交量79.4萬手，持倉20.7萬手，大幅放量增倉。

主力合約ZC1705日線MACD延續紅柱走勢，周線MACD綠柱繼續縮窄；短期關注550一線表現。

圖1：ZC1701合約行情走勢

據來源：興證期貨研發部，文華財經

截至2月17日，主力合約ZC1705前20名多方持倉由50991手增至67550手，前20名空方持倉由50847手增至69771手；ZC合約前20名多方持倉79896手，前20名空方持倉80165手。從機構層面看，空方較多方開始呈現出一定的優勢。

圖2：ZC1705合約多空雙方持倉情況









數據來源：興證期貨研發部，鄭州商品交易所

2.現貨價格

2.1環渤海價格指數

截至2月15日，環渤海動力煤價格指數報收587元/噸，比前一報告期繼續下跌1元/噸，環比下降0.17%。隨著供暖用煤需求回落，國內煤炭消費將逐漸進入傳統淡季；加之大型煤企下調煤炭銷售價格、下游仍以採購長協煤為主，市場看空預期依然存在。但港口煤炭庫存持續下降，一定程度上緩解了煤價下行的壓力，從而煤炭價格呈現僵持局面，因此本期BSPI指數繼續小幅下跌。

圖3：環渤海動力煤價格指數走勢圖(元/噸)

數據來源：興證期貨研發部，WIND

2.2CCI指數

本周CCI5500指數維穩運行，由592元/噸下跌至590元/噸后回升至592元/噸；CCI進口5500指數穩中有降，由71.5美元/噸回落至70.8美元/噸。

圖4：動力煤價格指數CCI走勢圖(元/噸美元/噸)

數據來源：興證期貨研發部，WIND

2.3國際動力煤市場

本周，國際三港動力煤價格指數整體下跌。截止2月16日，澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格指數77.14美元/噸，較上周下跌1.97美元/噸，跌幅為2.49%；南非理查德港動力煤價格指數82.25美元/噸，較上周下跌1.91美元/噸，跌幅為2.27%；歐洲ARA三港市場動力煤價格指數80.37美元/噸，較上周下跌0.26美元/噸，跌幅為0.32%。

圖5：國際三大港口動力煤價格指數走勢圖(美元/噸)

數據來源：興證期貨研發部，WIND

3.基本面

3.1庫存情況

本周下游電廠日耗煤量繼續回升，電廠補庫積極性也有所提高，而港口煤炭調入量仍然維持較低水平，從而港口煤炭庫存繼續下降。截至2月17日，環渤海四港煤炭庫存1253.1萬噸，較上周同期下降66.3萬噸，降幅為5.03%。秦皇島港煤炭庫存456.5萬噸，較上周同期下降46萬噸，降幅為9.15%。黃驊港煤炭庫存227萬噸，較上周增加14萬噸，庫存先升后降。天津港煤炭庫存118萬噸，較上周增加1萬噸；曹妃甸港煤炭庫存233.8萬噸，較上周減少13.2萬噸；京唐國投港煤炭庫存162萬噸，較上周增加1萬噸。同期，廣州港煤炭庫存119.2萬噸，較上周下降6萬噸，降幅為4.79%。

圖6：港口煤炭庫存(萬噸)

數據來源：興證期貨研發部，WIND

元宵節后產地煤礦復產情況並未達到預期效果，發運積極性不高，港口煤炭調入量維持低位；下游補庫熱情繼續升溫，成交一般。截至2月17日，秦皇島港煤炭調入量周平均52.13萬噸，較上周減少0.93萬噸；港口吞吐量周平均62.13萬噸，較上周減少2.79萬噸。秦港錨地船舶數周平均數67.71艘，較上周增加12艘。

圖7：秦皇島港錨地船舶數(艘)與港口吞吐量(萬噸)

數據來源：興證期貨研發部，WIND

元宵節後下游電廠日耗煤量繼續回升，電廠補庫積極性也有所提高。截至2月17日，沿海六大發電集團煤炭庫存為1169.7萬噸，較上周同期減少19.4萬噸，減幅為1.63%；可用天數由21.90天降至19.63天。日均耗煤量59.6萬噸，較上周同期增加5.3萬噸。

圖8：六大發電集團情況









數據來源：興證期貨研發部，WIND

3.2煤炭運費

本周波羅的海乾散貨指數(BDI)先抑后揚，整體維穩運行。截至2月17日，波羅的海乾散貨指數(BDI)為741點，較上周回升了39點。

沿海煤炭運費綜合指數(CBCFI)為614.67點，較上周小幅上漲了10.03點。航運市場基本維穩，船貨雙方態度不一，市場整體需求較為清淡；目前船東對市場分歧較大，預計在利好政策尚未完全落實，並未對煤炭市場產生影響前，沿海煤炭運費或將繼續震蕩運行。秦皇島-廣州運費31.4元/噸，較上周上漲了1.2元/噸；秦皇島-上海運費23.6元/噸，較上周上漲了0.7元/噸。

圖9：煤炭運費情況









數據來源：興證期貨研發部，WIND

4.總結

當前供暖季即將結束，下游需求將繼續減弱；同時市場看跌情緒較濃，煤價仍存在一定的下行壓力。但元宵節后產地煤礦復產情況並未達到預期效果，發運積極性不高，港口煤炭庫存繼續下降，對下水煤價格起到了一定的支撐；加之隨著2017年能源工作指導意見提出今年力爭退出煤炭產能5000萬噸左右，供給側改革去產能對於煤炭市場的支撐再度顯現。預計短期內在現貨市場產地和終端博弈下，動煤或仍將以震蕩調整為主。

興證期貨 林惠