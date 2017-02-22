匯盈控股料去年虧損大幅增加北京新浪網 (2017-02-22 12:35)
匯盈控股（00821-HK）公佈，經對集團截至2016年12月31日止年度之未經審核綜合管理賬目作出之初步審閱及根據董事會目前所得之資料，預期集團於截至2016年12月31日止年度錄得之股東應占未經審核綜合虧損，將較2015五年同期大幅增加。
公司指，虧損大幅增加主要原因是2016年全年本地股市市況不景，以致集團金融相關業務之營運表現備受不利影響；集團就業務發展產生之企業營運開支增加；於2016年9月授出之4100萬份購股權之公平值獲即時確認；及可能就集團放債服務之應收賬款確認減值虧損，惟部份已被於2016年集團從持作買賣上市投資中賺取之收益凈額增加以及集團之非上市股本投資之公平值變動所抵銷。
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