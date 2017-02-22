純官長子鄭志剛在新世界發展職位微調北京新浪網 (2017-02-22 12:35)
新世界發展（00017-HK）公佈公司的董事調任，自2017年3月1日起生效：公司執行董事兼聯席總經理陳觀展將退任其於集團內所有行政職務。陳先生將調任為公司非執行董事及獲委任為公司顧問；及鄭志剛博士將由公司執行副主席兼聯席總經理改任為公司執行副主席兼總經理。
鄭志剛為鄭家純長子，年屆69歲的新世界發展主席鄭家純較早時忽然中風入院，於今年2月初，新世界最新發新聞稿，指鄭家純近日身體抱恙，正休假調養。新世界集團在管理層及董事局帶領下，一切日常業務如常運作。
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