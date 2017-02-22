A股定增規模創新高，收益卻遭「腰斬」

來源：界面

作為再融資的重要手段，定增已成為上市公司擴張主業、跨界轉型的主要方式。2007年至2008年，受全球金融危機和國內資本市場波動的影響，定增市場融資規模出現下滑。從2012年底開始、為期14個月的IPO自查與核查運動也使定增市場融資規模增長停滯。

在當前全面深化改革的背景下，上市公司的轉型升級需要與擬上市公司對上市融資的渴望，導致定增規模在近兩年大幅攀升。Wind數據顯示，2016年A股定增市場實際融資規模約1.79萬億元，是IPO融資規模的12倍。

國泰君安數據顯示，2016年A股累計新增增發預案數達1519例，較2015年增長6.3%，其中競價定增規模增長較快。與此同時，投資者數量也大幅增長，2016年累計共有7274個投資者參與定增獲配。

然而，A股定增項目的絕對收益率沒能跟著融資規模一同增長。申萬宏源分析師林瑾指出，2016年（截至2017年1月8日）已發行競價定增項目的解禁收益率均值為13.56%，與2015年相比幾乎腰斬。

定增新規出台，規範再融資

2月17日，證監會發佈《關於修改〈上市公司非公開發行股票實施細則〉的決定》，對再融資的定價、規模和頻率等細則作出了修訂。本次修訂影響最大的一條當屬將「定價基準日」限定為「發行期首日」，杜絕了原有的套利空間。修訂還明確了再融資的最低時間間隔為18個月，意在打擊部分上市公司為了融資而編項目、炒概念、跨界進入新行業等傾向。此外，此次修訂還限制了每次定增募資規模。

這項公告發佈后，興業證券立刻在17日晚間發佈了針對17日下午提交的《興業證券股份有限公司重大事項停牌公告》的更正公告。興業證券表示，對照上述監管要求逐項自查，認為公司不符合「本次發行董事會決議日距離前次募集資金到位日原則上不得少於18個月」的要求，因此決定終止籌劃本次非公開發行股份事宜。公司將取消股票停牌申請，並於2月20日起正常交易。

（數據來源：Wind、國泰君安、申萬宏源、上海證券報）