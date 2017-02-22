行情回顧

貴金屬上周偏強震蕩。上周美國方面公佈的經濟數據較好，同時美聯儲主席發表偏鷹派講話，但是由於市場不確定性依然較高，黃金在美元美股雙雙走高的情況下，仍然維持偏強震蕩。滬金主力合約上周收於277.2元/克，上漲1.95元/克，漲幅為0.71%。滬銀主力合約收於4227元/千克，上周上漲77元/千克，漲幅為1.86%。

後市展望及策略建議

經濟數據面來看，上周美國方面公佈的多個重要經濟數據均表現較好，其中美國1月季調后CPI環比升0.6%，大幅好於預期的0.3，同時核心CPI月率上升0.3%，預期為上升0.2%。數據顯示美國通脹壓力加大，支持美聯儲年內多次加息的決策。同時美國1月零售銷售增長0.4%，好於預期的增長0.1%，同時12月的數據也被上修，數據顯示美國一季度經濟開局良好。本周美聯儲主席耶倫發表講話，其暗示未來將加息多次，並保留了三月加息的可能性，使得市場加息預期升溫。但由於其並未透露過多的加息時點的信息，市場對此次講話的反應也較為平淡。目前市場加息預期有所升溫，美國聯邦基金利率顯示，目前三月的加息概率上升至20%，而六月的加息概率已經超過70%。特朗普本周發表講話表示，將在3月份提交醫療改革方案，而稅收改革計劃將在醫療改革之後進行，並且將在不久的將來修改旅行禁令。

持倉方面來看，截至2月17日，當周SPDR黃金ETF凈流入4.45噸，目前持有量為841.17噸，持倉為連續第三周上升，併為近兩個多月來的新高。美國商品期貨交易委員會(CFTC)發佈的報告顯示，截至2月14日當周，紐約期金非商業持倉(投機)凈多頭較前一周相比減少7397手，至凈多頭109752手。綜合來看，近期美國方面公佈的經濟數據較好，加息預期有所升溫，但由於包括特朗普政策以及歐洲大選帶來的市場不確定性依然較高，黃金依然受到支撐。同時美國通脹數據的回暖雖然提升了加息的預期，但也提振了黃金的抗通脹需求，這也是本周美股和黃金同時表現強勢的原因之一。短期來看，市場避險需求依然支撐金價，但特朗普近期或將公佈的稅改基建政策和美聯儲加息預期的升溫仍然對金價構成一定壓力。建議投資者區間高拋低吸為主，上方阻力位於1250美元，下方支撐1200美元，僅供參考。

1、貴金屬一周走勢

1.1COMEX期金主力合約

COMEX期金上周期初價為1234.2美元/盎司，收於1236美元/盎司，最高價觸及1245.1美元/盎司，最低價觸及1217.5美元/盎司，全周上漲1.3美元，漲幅為0.11%。

圖1：Comex期金1702合約

數據來源：興證期貨研發部，文華財經

1.2滬金主力合約

滬金主力合約上周期初價為275.6元/克，收於277.2元/克，最高價觸及278.6元/克，最低價為273.5元/克，上周上漲1.95元/克，漲幅為0.71%。

圖2：滬金1706合約

數據來源：興證期貨研發部，文華財經

1.3COMEX期銀主力合約

COMEX期銀上周期初價為17.94美元/盎司，收於17.975美元/盎司，最高價觸及18.14美元/盎司，最低價觸及17.73美元/盎司，上周上漲0.02美元，漲幅為0.11%。

圖3：Comex期銀1703合約

數據來源：興證期貨研發部，文華財經

1.4滬銀主力合約

滬銀主力合約上周期初價為4152元/千克，收於4227元/千克，最高價觸及4260元/千克，最低價為4150元/千克，上周上漲77元/千克，漲幅為1.86%。

圖4：滬銀1706合約

數據來源：興證期貨研發部，文華財經

2、相關數據

2.1SPDR黃金ETF持倉

截至2月17日，當周SPDR黃金ETF凈流入4.45噸，目前持有量為841.17噸，持倉連續第三周上升。

圖5：SPDR黃金ETF持倉

數據來源：興證期貨研發部，Wind

2.2iShare白銀ETF持倉

截至2月17日，當周iShare白銀ETF持倉並未發生變化，目前持倉維持在10410.74噸。

圖6：iShare白銀持倉

數據來源：興證期貨研發部，Wind

2.3CFTC黃金持倉

美國商品期貨交易委員會(CFTC)發佈的報告顯示，截至2月14日當周，紐約期金非商業持倉(投機)凈多頭較前一周相比減少7397手，至凈多頭109752手。

圖7：CFTC黃金持倉

數據來源：興證期貨研發部，Wind

2.2CFTC美元持倉

美國商品期貨交易委員會(CFTC)發佈的報告顯示，截至2月14日當周，美元非商業持倉(投機)凈多頭減少872手合約，至45861手合約。

圖8：CFTC美元持倉

數據來源：興證期貨研發部，Wind

2.5美國當周首次申請失業金人數

美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示，截至2月11日當周經季節調整初請失業金人數為23.9萬人，好於預期的24.5萬人。

圖9：美國當周初請失業金人數

數據來源：興證期貨研發部，Wind

2.6美國1月CPI

美國1月季調后CPI環比升0.6%，大幅好於預期的0.3，同時核心CPI月率上升0.3%，預期為上升0.2%。數據顯示美國通脹壓力加大，支持美聯儲年內多次加息的決策。

圖10：美國密歇根大學消費者信心指數

數據來源：興證期貨研發部，Wind

3、相關圖表

圖11國內黃金基差

資料來源：興證期貨研發部，WIND

圖12黃金白銀現貨價格比值

資料來源：興證期貨研發部，WIND

圖13倫敦金現貨價與美元指數

資料來源：興證期貨研發部，WIND

圖14黃金ETF-SPDR持倉

資料來源：興證期貨研發部，WIND

4.當周重要市場消息及數據

4.1利好

1.歐盟和美國其他貿易夥伴的律師們已針對美國總統特朗普未來的企業稅計劃著手相應的法律準備，這可能會成為WTO歷史上最大一宗起訴案。目前，美國國會共和黨們正致力於說服特朗普，以爭取大刀闊斧地改革美國企業稅系統，其中可能會包括一項新的「邊界可調」系統，從而使得美國進口受制於稅收和出口收入豁免。

2.紐約聯儲：美國通脹預期處於2015年夏季以來最高水平；未來一年期通脹預期上升至3.0%，之前料為2.8%；未來三年期通脹預期上升至2.9%，之前料為2.8%；但美國家庭開支增速預期下降至3.1%，創2016年1月份以來新低，之前料為3.7%。

3.美聯儲發佈貨幣政策報告稱，金融脆弱性總體上是溫和的，但也存在少數風險。報告稱幾個大型歐洲金融機構繼續容易受到意外事件的衝擊，商業地產估值隨著價格攀升且資本化率降至歷史低位，其估值進一步上升，這或令部分規模較小的銀行容易受到影響。

4.2利空

1.美聯儲主席耶倫：美聯儲預計貨幣政策將會繼續保持寬鬆；聯儲調整利率將視經濟前景而定；重申等待太久再收緊貨幣政策將是不明智的；美聯儲官員「在即將召開的會議」將考慮進一步的加息；將會繼續維持大規模的美聯儲資產負債表，支持寬鬆政策。

2.美國勞工部(DOL)周二(2月14日)公佈數據顯示，美國1月生產者物價指數(PPI)好於預期，錄得2012年9月來最大漲幅，因原油等大宗商品價格攀升。詳細數據顯示，美國1月生產者物價指數較前月增長0.6%，預估為增長0.3%。同時較去年同期增長1.6%，預估為增長1.5%。3.美國總統特朗普：將大幅簡化稅收政策；稅改為扶助經濟提供機遇，將在不遠的將來準備就緒；將針對個人和企業減稅；我們正削減監管；對美國經濟有大量信心。

4.美國1月季調后CPI環比升0.6%，1月零售銷售環比升0.4%，2月紐約聯儲製造業指數18.7，均大幅超出預期。路透評美國1月CPI數據：美國通脹壓力上升，美聯儲今年料將至少加息兩次。5.美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示，截至2月11日當周經季節調整初請失業金人數為23.9萬人，預估為24.5萬人。

6.美國1月新屋開工年化月率下降2.6%，經季節性調整後年率為124.6萬戶，預估為122.2萬戶，12月為127.9萬戶，但營建許可總數升至2015年11月以來高位。

7.美國諮商會(ConferenceBoard)周五(2月17日)發佈報告稱，美國1月諮商會領先指標月率上升且好於預期，表明今年上半年美國經濟前景積極。數據顯示，美國1月領先指標月率上升0.6%至125.5，預估為上升0.5%。

5、總結

綜合來看，近期美國方面公佈的經濟數據較好，加息預期有所升溫，但由於包括特朗普政策以及歐洲大選帶來的市場不確定性依然較高，黃金依然受到支撐。建議投資者區間高拋低吸為主，上方阻力位於1250美元，下方支撐1200美元，僅供參考。

興證期貨 韓倞