美股周二（21日）破頂，道指上漲118點，連續第8日創收市新高。港股今早跟隨高開95點報24059已重上二萬四關，其後升幅曾擴至222點高見24186，半日則收升197點或0.8%，報24161。上午主板成交500.99億元。

國指升124點報10532；滬指軟4點報3248。

財政司司長陳茂波宣讀本屆政府最後一份預算案，將寬減2017╱17年度75%的薪俸稅和個人入息課稅，上限為二萬元；寬減75%利得稅，上限同為二萬元。

*昆能發盈警，新世界信置績前走高*

崑崙能源（00135）發盈警，料去年溢利有所下滑；跌近1%，報6.74元。國家統計局公佈1月70個大中城市房價指數，45個城市新建商品住宅價格按月上漲。內房股炒起，華潤置地（01109）漲逾4%，報21.85元，為半日最佳藍籌；中海外（00688）升近4%，報24.45元。

新世界（00017）、信和置業（00083）日內放榜，午收升約3%，報9.76及12.98元。九倉（00004）、新地（00016）漲逾3及近2%，報62.4及113.4元。

*恆生遭野村唱淡，建行獲匯證升級*

匯控（00005）、恆生（00011）昨日公佈業績均遜預期。匯控獲大摩維持「增持」評級，料今年再有回購計劃，跌0.4%，報65.3元。恆生被野村降級至「減持」，則軟0.2%，報163元。

建行（00939）獲匯證上調評級至「買入」，目標升至7.1元；半日升近2%，報6.42元。中行（03988）、工行（01398）亦揚近2%，報4.02及5.16元。