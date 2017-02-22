中新網2月22日電 據中國銀行業監督管理委員會網站消息，近日，銀監會發佈2016年四季度主要監管指標數據。數據顯示，2016年四季度末，我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額為232.3萬億元，同比增長15.8%。

銀行業資產和負債規模穩步增長。2016年四季度末，我國銀行業金融機構境內外本外幣資產總額為232.3萬億元，同比增長15.8%。其中，大型商業銀行資產總額86.6萬億元，佔比37.3%，同比增長10.8%；股份制商業銀行資產總額43.5萬億元，佔比18.7%，同比增長17.5%。

銀行業金融機構境內外本外幣負債總額為214.8萬億元，同比增長16%。其中，大型商業銀行負債總額79.9萬億元，佔比37.2%，同比增長11%；股份制商業銀行負債總額40.8萬億元，佔比19%，同比增長17.7%。

銀行業繼續加強金融服務。2016年四季度，銀行業繼續加強對「三農」、小微企業、保障性安居工程等經濟社會重點領域和民生工程的金融服務。截至四季度末，銀行業金融機構涉農貸款(不含票據融資)餘額28.2萬億元，同比增長7.1%；用於小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)餘額26.7萬億元，同比增長13.8%。用於信用卡消費、保障性安居工程等領域貸款同比分別增長23.4%和58.7%，分別高於各項貸款平均增速10.6和45.9個百分點。

信貸資產質量總體平穩。2016年四季度末，商業銀行(法人口徑，下同)不良貸款餘額15123億元，較上季末增加183億元；商業銀行不良貸款率1.74%，比上季末下降0.02個百分點。

2016年四季度末，商業銀行正常貸款餘額85.2萬億元，其中正常類貸款餘額81.8萬億元，關注類貸款餘額3.4萬億元[1]。

利潤增速有所回升。截至2016年四季度末，商業銀行當年累計實現凈利潤16490億元，同比增長3.54%，增速同比上升1.11個百分點。2016年四季度商業銀行平均資產利潤率為0.98%，同比下降0.12個百分點；平均資本利潤率13.38%，同比下降1.6個百分點。

風險抵補能力較強。針對信用風險計提的減值準備較為充足。2016年四季度末，商業銀行貸款損失準備餘額為26676億元，較上季末增加455億元；撥備覆蓋率為176.4%，較上季末上升0.88個百分點；貸款撥備率為3.08%，較上季末下降0.01個百分點。

2016年四季度末，商業銀行(不含外國銀行分行)加權平均核心一級資本充足率為10.75%，較上季末下降0.08個百分點；加權平均一級資本充足率為11.25%，較上季末下降0.05個百分點；加權平均資本充足率為13.28%，較上季末下降0.03個百分點。

流動性水平穩健。2016年四季度末，商業銀行流動性比例為47.55%，較上季末上升0.62個百分點；人民幣超額備付金率2.33%，較上季末上升0.58個百分點；存貸款比例(人民幣境內口徑)為67.61%，較上季末上升0.34個百分點。