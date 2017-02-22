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導讀：2月22日，據統計局網站消息，國家統計局發佈了2017年1月70個大中城市住宅銷售價格統計數據。

數據顯示，一二線城市新建商品房基本止漲，15個熱點一線和熱點二線城市環比下降。

本文來源：國家統計局網站

官方解讀：1月份一二線城市房價進一步趨穩

國家統計局今日發佈了2017年1月70個大中城市住宅銷售價格統計數據。對此，國家統計局城市司高級統計師劉建偉進行了解讀。

一、15個一線和熱點二線城市中11個城市新建商品住宅價格環比下降、3個城市持平

15個一線和熱點二線城市因地制宜、因城施策實施房地產調控政策以來，市場變化明顯，房價持續趨穩回落。其中，11個城市1月份新建商品住宅價格環比下降，降幅在0.1至0.5個百分點之間；3個城市環比持平；廣州市環比上漲0.6%，漲幅已連續4個月回落。

二、一二線城市新建商品住宅價格環比基本止漲，三線城市走勢總體平穩

從環比看，一二線城市房價基本止漲。初步測算，1月份一線城市新建商品住宅價格環比繼續持平；二線城市新建商品住宅價格微漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。三線城市房價走勢總體平穩。1月份三線城市新建商品住宅價格環比上漲0.4%，漲幅與上月相同。

從同比看，一二線城市房價漲幅進一步回落。其中，一線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續4個月持續回落，本月比上月回落2.6個百分點；二線城市新建商品住宅價格同比漲幅連續2個月回落，本月比上月回落0.4個百分點。

本期編輯 劉巷