滙豐控股（00005-HK）昨日公佈業績同時，公佈斥資最多為10億美元作為回購股份。匯控今日馬上公佈回購股份的進展，該行與瑞信（Credit Suisse）已訂立一項不可撤回之非委託協議，讓瑞信可於今日（22日）至不遲於今年6月30日期間，購買總值不超過10億美元之普通股，並同時向滙豐出售有關股份。