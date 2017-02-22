新華社日本帶廣２月２１日電（記者 劉暘）２１日在日本帶廣森林速滑館舉行的第八屆亞冬會速度滑冰女子５００米競賽中，３２歲老將於靜與日本選手鄉亞里砂同組競賽，最終以千分之三秒的微小差 距與獎牌無緣，位列第四名。於靜賽后表示，千分之三秒不能證明什麼，不會影響自己的信心！

於靜賽后說，比賽起速還可以，但進入彎道時有些小問題，加速沒加起來，全程節奏有些亂。「賽前身體有些不太舒服，今天彎道出現了一點技術問題。同場競技肯定有輸贏，０．００３秒的差距不會打擊我的信心，但是必須要看到日本選手在過去一年的巨大進步。」

「我年齡偏大，賽季初還保持較高水平，但賽季末就感覺比較疲憊，體力和技術方面都有些問題。今天可能是我本賽季滑得最慢的一個單圈了，希望明年平昌冬奧會能調整到最好狀態。今年出現的問題，明年不會再發生了。」於靜說。

她稱，日本、韓國年輕隊員進步非常快，不管是短距離、長距離，男子、女子，他們提升都很快，尤其後半程他們很有優勢。明年冬奧會，女子５００米仍是亞洲人的項目，到時競爭會非常激烈。