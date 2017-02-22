新華社日本札幌２月２１日電（記者 劉陽 劉寧）在札幌亞冬會上，２７歲的凱瑟琳·馬格諾代表菲律賓隊參加女子短道速滑比賽。作為菲律賓短道隊的「獨苗」，馬格諾參加兩項爭奪都經歷了「一輪游」，但她還是非常開心地表示，能夠亮相亞冬會就是實現了人生的夢想。

因為就在兩年前，她還是一名花樣滑冰選手。

馬格諾２１日參加了女子５００米預賽，止步首輪后她笑意盈盈地接受了新華社記者專訪。她說：「我很開心能夠和世界級水平的選手同場競技，這是我以前不敢想的。我實現了自己的夢想！」

馬格諾出生在美國，從５歲就開始練習花樣滑冰，一直練到上大學。為了學業和找工作，她曾中斷花滑兩年，當她重返冰場，卻始終找不到花滑的感 覺，反而對短道速滑產生了濃厚興趣，索性改練短道。大眼睛、笑容甜美的馬格諾說：「無論是哪種運動，我對冰面的熱愛都不會改變。」

馬格諾的職業是一名平面設計師，她發現猶他州的訓練水平比較高，索性離開家人獨自搬到那裡租房、工作、訓練，後來她受到菲律賓奧委會的邀請，代表菲律賓參賽，從此在馬尼拉和猶他兩地往返訓練。

除了參加亞冬會這樣的大賽是菲律賓奧委會出資，馬格諾平日訓練費用和參賽費用都要她自己承擔。為了這次亞冬會，她索性辭職苦練三個月。她 說：「有時必須要把全部注意力集中在短道上，所以我下定決心辭職。很感謝我的父母，沒有他們的資金幫助，單憑我自己的收入根本無法練到現在。」

從優雅的花樣滑冰改為風馳電掣的短道速滑，馬格諾說她更享受短道的「速度和霸氣」。不過十幾年的花滑底子還是在她身上留下了不可磨滅的「烙 印」，她的短道教練經常說她在冰面滑行時「太優雅」。馬格諾說：「我的腦子裡全是短道的技術動作，但是我的身體對花滑的記憶還沒有完全喪失，這需要一個過 程。」

練習短道速滑給自己帶來最大的變化是什麼？馬格諾笑著說：「我再也不像以前那樣在乎自己的外貌了。其實我現在看起來更健康，因為訓練需要， 我很注重營養攝入，吃得也比以前多。花樣滑冰的女孩子幾乎不吃東西！」馬格諾說，她練花滑時學芭蕾、普拉提必不可少，但現在她需要在健身房裡進行很多力量 訓練。

馬格諾現在還是單身，她說自己的全部心思都放在了訓練上，根本無暇找男朋友。她說：「今後找男朋友，首先要接受我的冰上生活，這是我人生的一部分。」

參加亞冬會，馬格諾最開心的事情就是通過比賽，她已經受到了一些韓國教練的邀請，正考慮去韓國訓練。「他們對我說：『你其實也不是那麼差，來我們這裏訓練吧！』我正在嚴肅考慮這件事，希望平昌冬奧會時能夠獲得外卡，參加冬奧會！」