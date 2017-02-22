開拓體育（Pioneer Sports）將於6月1日-2日在廣州舉辦2017中國足球高峰論壇（China Football Summit 2017），對於那些渴望發現新的投資和商業機會或者加強在中國市場曝光度的企業來說，兩天的盛會將提供給您豐富的機會與未來的合作夥伴接觸。

2月21日晚，2017賽季亞冠聯賽正賽拉開大幕，F組首輪的焦點大戰在首爾世界杯球場進行。第53分鐘，胡爾克石破天驚的遠射率先取得進球，第59分鐘，德揚主罰的點球被顏駿凌神勇撲出。10人作戰的上海上港最終客場1-0小勝首爾FC，取得小組賽開門紅。除了在綠茵場上戰績斐然，上港在球場外的領域也非常希望展示自己的領導力。上海上港足球俱樂部技術總監 Mads Davidsen先生確認成為2017中國足球高峰論壇的演講嘉賓， 屆時將分享上港在技術訓練，戰術層面的成功經驗，將以「上港成功學」為題在論壇上發表演講，將主要圍繞：「如何創造俱樂部哲學；上港的未來計劃；比贏得比賽更重要的是執行力與發展力」展開敘述。

2016中超預備隊聯賽，上港預備隊在時任俱樂部青訓總監兼預備隊主教練麥斯Mads的率領下以30輪20勝3平7負的戰績提前一輪奪得預備隊聯賽冠軍，取得70粒進球， 僅失24球的驕人戰績。與之前幾年的預備隊聯賽相比，上港預備隊在攻防兩端的表現都有了顯著的提高。

「我非常期待此次論壇，它對中國足球的發展有著不可忽略的作用。希望在論壇上暢聊各類足球話題，和大家一起學習進步。儘管創造一個國家成熟的足球 文化非一日之功，但2017中國足球高峰論壇的舉辦的確能夠推動中國足球的進步。」 ---上海上港足球俱樂部，技術總監， Mads Davidsen

快來和Mads先生一起加入 2017中國足球高峰論壇吧！同來自各大中超聯賽俱樂部的高層洽談商務機遇。

近期，一位新的同行確認加入2017中國足球高峰論壇—Itay Ingber先生是MatchVision首席運營官&聯合創始人，MatchVision是一家重新定義體育競技模式的顛覆性公司。 MatchVision關注於兩條線：為大眾參與賽事（業餘層面，草根，「體育節」等）以及上游專業競賽。MatchVision已經創造了多種革新的競賽模式，顛覆了傳統的小組賽&季後賽的形式，優化了定義賽事的各種參數（參賽隊數量，比賽數量，賽季跨度等等），最大得獲得了公眾關注度，避免了無意義的比賽安排，扼殺了比分操控和打假球的可能性。

Itay先生在MatchVision中主要負責創造新IP，關注大眾參與類型的競賽。他本人持有以色列特拉維夫大學計算機科學理學士學位，以及西班牙IE商學院MBA。屆時，Itay將以「體育競技的未來」為題發表演講，從3個角度發表論述：「傳統形式存在的問題（小組賽&季後賽）；解決法案：競賽形式革新；大眾參與體育賽事-如何將馬拉松的成功複製到「足球盛宴中」。

2016 年中超聯賽價值增幅以2.77 億英鎊高居全球第一；中超總收益達到15 億元；版權收益較上賽季提高了12 倍；現場觀眾580 萬人次保持亞洲第一；超級外援軍備競賽，不管是從引援規模、球員薪資以及獎金投入等，都在2016 賽季刷新記錄。中國足球迎來了前所未有發展的大好機遇！縱觀中國足球近期表現，開拓體育發現火熱的足球產業似乎不缺熱錢和資本，似乎錢能解決的問題在目前來看都不是問題。然而大把大把地將錢投入足球后，製造了影響力和聲量之後，卻發現很難立馬形成足球文化，深耕足球產業的人才還很有限，而我們更需要的，或許是時間與耐心。

開拓體育是一家專業的體育服務和戰略管理公司。我們致力於打造中國足球和國際足球長期交流的專業平台，同時為俱樂部和公共機構提供足球相關的戰略、組織、運營和技術方面的諮詢。2017中國足球高峰論壇旨在搭建中國與世界足球產業互聯互通的國際化平台，推動中國足球產業的發展與繁榮。2017年與您相聚在廣州！

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2017中國足球高峰論壇官網：http://www.pioneersports.cn/Chinese/ChinaFootballSummit2017/

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