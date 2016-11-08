裘莉隔空喊話 再認小布是個稱職好爸爸NOWnews今日新聞 (2017-02-22 11:34)
女星安潔莉納裘莉在與布萊德彼特離婚後獨得子女監護權。她出席新片《他們先殺了我父親》首映時，首度談到於離婚後的種種心境。而她近日在接受訪問再度談到前夫小布，也溫柔表示小布仍是好爸爸。
安潔莉納裘莉獨得子女監護權。她出席新片《他們先殺了我父親》活動時對離婚後的心境侃侃而談，除了表示她即便心力交瘁仍會盡全力做好孩子榜樣外，也對前夫溫情喊話：「我們仍是一家人」。
之前就曾傳出兩人離婚的導火線除了小布酗酒外，還有他曾經拿孩子當沙包打、在私人客機上飆罵孩子，遭懷疑有暴力傾向，才逼得裘莉離婚保全孩子安危。而裘莉近日在接受《早安美國》的訪問時，被問到經歷這麼多波折後，是否還認為小布是一個稱職的爸爸，裘莉也隨即回答「當然是」。看來她已漸漸對此事釋懷了。
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