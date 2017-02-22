金正恩胞兄金正男在馬來西亞遇刺身亡，韓國媒體報導，由於北韓會封鎖由外界流入的資訊，南韓軍方計畫用豎立在兩韓軍事邊界的高分貝喇叭，向北韓人民廣播金正男喪命的消息，宣揚金正恩的殘暴不仁。

《韓聯社》引述軍方消息報導，雖然沒有確切證據，但南韓政府已斷定北韓策畫金正男的謀殺案，由於北韓會封鎖一切消息，南韓在兩韓邊境用高分貝喇叭宣揚，金正男是正統「白頭山血脈」，卻遭金正恩殘忍殺害，強調金氏政權的殘暴，打擊人民對金正恩的信心。

這並非南韓第一次在邊境利用高分貝喇叭心戰北韓，位於兩韓邊境的大喇叭是南韓動搖北韓人民信念的強大武器，讓北韓官方頗為忌憚，甚至曾有傳聞南韓透過喇叭播放南韓舞曲向北韓人民洗腦，是南韓軍方發動心戰的利器。