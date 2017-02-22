曾涉性騷擾男團 李世英回歸SNL9：會更努力NOWnews今日新聞 (2017-02-22 12:00)
諧星李世英先前因為疑似對B1A4、INFINITE、BLOCK B等人氣男團有性騷擾行為，從綜藝《SNL Korea》下車。近日，李世英確定回歸《SNL Korea》第九季，不過儘管目前案件已經以李世英無性騷擾嫌疑偵結，但許多網友仍不買單：「暈，她為什麼可以回歸？」
即將製作第九季的《SNL Korea》，於近日確定在第八季因為疑似涉性騷擾醜聞而下車的諧星李世英會回歸第九季，表示會讓李世英回歸節目，是因為對李世英有一定的信任，之後他們與李世英都會更加努力、帶給觀眾歡樂。
但李世英回歸節目卻引發正反兩極的討論，「節目組瘋了嗎？」、「準備再對男偶像上下其手？」、「暈！」。也有人認為既然節目決定讓李世英回歸，肯定也是有所準備，「看就對了！」、「不喜歡就別看」。
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