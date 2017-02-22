▲致理科大學務長蕭晴惠(中)，樂見學生當愛心傳遞員。（圖／林忠勳）

致理科技大學學生為關懷社會，照顧在地獨居年長者，結合在地社區與新北市社會局的資源，22日舉辦「校園社區公益市集」義賣捐募活動，並將所募得物資與公益金，親送至個案對象家中，開心當起「愛心傳遞員」。

「透過這個活動，除了帶動社區化、在地化的服務，我們也希望我們同學透過這樣的活動來學習，如何回饋社會、如何將自己所學貢獻給大家。」致理科大學務長蕭晴惠對於學生能夠學以致用，熱心公益，並獲得在地居民認同，深感欣慰。

本次活動由致理科大青年創業社與國際貿易系系友會共同發起，特地選在田鳴文化金融大樓前（新北市板橋區文化路一段266號）。透過新北市政府社會局以及在地社區里長的聯繫，提供需要幫助的個案。義賣捐募所募得之物資與公益金，則會透過新北市板橋區社會局社會福利服務中心將其送至獨居年長者家中。

特地趕來現場參加活動的致理科大同學表示，整個活動從網頁建立、訊息推廣、活動策劃、設計海報到自籌義賣商品，都是同學一起努力的心血，要感謝新北市板橋區社會局社會福利服務中心社工還有在地社區里長與公益廠商的資源，透過公益廠商商品價格的回饋，將推動志工代購親送服務，以「便利生活、輕鬆公益」為理念，持續幫助板橋區內獨居年長者及弱勢家庭孩童。

此次活動援助對象包括公館里、仁愛里、九如里、雙玉里在內多位中低收入之獨居老人，由於年事已高，加上未婚或無子嗣可供養，生活困苦；且許多人行動不便，無法自理，透過這個活動可以為其募集到物資或公益金，提供生活所需之用品，感受到社會的溫暖。