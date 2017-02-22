台北市W飯店郭姓女模吸毒過量暴斃案，台北地檢署今(22)日上午偵結，依違反《藥事法》起訴「土豪哥」朱家龍等5人，至於郭女生前是否遭人性侵，檢方則表示，使用高科技「多波域光源儀」採集現場可疑精斑進行比對，以及調閱郭女先前病歷資料，確定郭女沒有發生性行為，下體紅腫原因則為婦女病造成，而家屬對此結果沒有異議。

據《蘋果日報》報導，由於郭姓女模下體紅腫，身上還覆蓋土豪哥的8XL內褲，檢警為了調查郭女生前是否遭性侵凌虐，或發生性行為，特地使用高科技「多波域光源儀」，在案發現場尋找可疑精斑，以及採集參與毒趴的男性檢體，不過，並未在郭女下體的檢體驗出在場男性的DNA，且在場男女都表示，沒有聽聞有人遭性侵或有發生性行為。

不過，檢警為了查明郭女下體紅腫原因，調閱郭女生前的就醫病歷資料，發現郭女有婦女疾病史，家屬得知後也能接受這個結果，無任何異議，檢警直到農曆年過後，才安心將郭女遺體發交給家屬處理。

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