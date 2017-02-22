天使隊游擊手Andrelton Simmons（西蒙斯）是此次荷蘭隊參加經典賽（WBC）的主力戰將，下周他將飛往首爾備戰，Simmons期待能夠幫助荷蘭隊爭取最好成績。

27歲的Simmons四年前就曾代表荷蘭隊參加經典賽，當時他出賽8場，打擊率3成33、全壘打2支、6打點，是陣中的主力游擊手，這次再次參加經典賽，要與洋基隊Didi Gregorius、紅襪隊Xander Bogaerts、金鶯隊Jonathan Schoop以及遊騎兵隊Jurickson Profar等人並肩作戰，而這些人大都與他是庫拉索群島的同鄉，這讓Simmons感到非常興奮。

Simmons打完2013年經典賽之後，開始在大聯盟發光發亮，當時他效力勇士隊，2013年、2014年連兩年拿到國家聯盟游擊防區的金手套獎，去年轉投效天使隊，也有不錯的表現。

Simmons認為荷蘭隊的守備及打擊都相當強，至於投手群，他不認識部分投手，也不了解他們的狀況，這是他對這支荷蘭隊唯一不了解的地方，即使如此Simmons還是感到興奮，他相信荷蘭隊有機會晉級。