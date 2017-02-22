土豪哥朱家龍涉嫌在台北市W飯店開毒趴，間接導致郭姓小模在飯店房間內猝死。儘管土豪哥一再否認，辯稱只是在房間看電視，不知發生何事，但種種事證直指其涉案，台北地檢署偵結全案，今（23）日對相關人員做出起訴處分，其中土豪哥遭判有期徒刑12年。消息傳來，網友一片喊讚聲，但仍有網友對土豪哥是否真遭重刑存疑，有人更發下豪語，如果真被判12年，他請大家吃雞排。

自W飯店小模命案發生後，網友對土豪哥朱家龍的評論不斷，認為土豪哥一開始為自己開脫的說法根本胡扯，絕對相信土豪哥有涉案。如今土豪哥遭求刑12年，網友雖肯定檢察官的起訴，但卻又不免對日後法官的宣判產生疑慮。

有網友說，一審12年，上訴二審就會變成1年2個月，等到三審就無罪了；說不定法官又會以土豪哥有教化可能予以輕判。另有網友認為，土豪哥的老爸財力雄厚，怎可能讓寶貝兒子被關12年，一定會跟被害者家屬和解，然後裝得很後悔，向法官表達重新做人的意願，最後獲得輕盼。

※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：

少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。

※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)

※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



