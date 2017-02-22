SBL例行賽進入最後倒數階段，裕隆洋將賀夫（Herve Lamizana）上周表現優異，率隊打出2戰全勝佳績，獲選為上周單周最佳球員。

賀夫在上周2戰繳出平均31.5分、9.5籃板、2.5封阻以及2抄截的全能亮眼成績，幫助裕隆接連擊倒富邦、台銀，於季末排名競爭中殺出一片優勢。

裕隆曾在季中一度傳出要撤換賀夫簽下歐布萊恩（Patrick O'Bryant）的風聲，後者回鍋SBL時也故意將此消息透露給賀夫，讓他上周18日對戰富邦時可說是卯足全力，砍下本季個人新高34分，徹底技壓歐布萊恩，向球隊證明自己才是陣中洋將最佳人選。

現年36歲的賀夫本季至今平均每場可攻下20.4分、9.4籃板、2.8助攻、1.6抄截，更以3.1阻攻暫居聯盟火鍋王，即便在賽季尾聲也未見疲態，純熟多元的得分技巧是裕隆最犀利的一把利刃。

在賀夫助陣之下，裕隆目前以17勝11敗和台啤並列第2，本周最後一周例行賽將對陣達欣以及金酒，至於台啤則是要對上台銀以及璞園，若最後兩隊戰績相同，裕隆將會因對戰成績優勢的關係名列第2，享有季後賽首輪輪空優勢。