歐洲地區傳出偵測到輻射碘，據法國放射性和核安全研究所(IRSN)報告，從2017年1月開始在挪威偵測到微量的輻射碘，之後在芬蘭、德國、法國等七國也都偵測到相關數據，目前未知洩露的來源為何，但有陰謀論指出，原因來自於俄羅斯的秘密核武測試。

據IRSN的報告指出，從2017年1月在挪威北部偵測到微量的碘-131 (131I)後，1月在芬蘭、德國、捷克、波蘭、法國和西班牙也都有發現，其他的放射性元素也會影響觀察數據，像是天然的鉛-210或散布在大氣的微粒PM2.5或PM10等，而在法國測得的碘-131數據雖高於平均水平，但還未有引起健康問題的疑慮。

英國《獨立報》報導，雖然該機關在1月就已經測得相關數據，但到了近幾日才公布，相信是在調查源頭出處。還不知道碘-131從何處釋放，美國部署專機前往歐洲試圖隔離都告失敗。

部分陰謀論指出，在挪威北部測得數據代表著俄羅斯正秘密進行核武試驗，因為碘-131往往和原子彈及核武器試爆有直接關聯，其它像是車諾比、福島核電廠爆炸等核安危機後都有測得該元素。

另外，生產具放射性藥劑的製藥工廠也有輻射碘外洩的可能，因為輻射碘也被用來治療甲狀腺機能亢進及部分癌症，秘密未登記的製藥工廠也是選項之一。IRSN則表示，目前在歐洲地區發現的數值仍沒有立即的威脅。