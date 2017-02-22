WBC／中華隊擊敗古巴 蔣智賢的生日禮物NOWnews今日新聞 (2017-02-22 12:24)
經典賽中華隊昨天以4:2擊敗古巴隊，結束台灣3場熱身賽，中華隊賽後訪問表現出色的林琨笙、林智勝、胡金龍、倪福德等球員，不過提到最關鍵，6局上打出高飛犧牲打的蔣智賢，的確發揮了他在熱身賽的好表現。
2月21日生日的蔣智賢在這3場熱身賽不但有全壘打表現，共計5安打，3打點演出最令球迷印象深刻，不過賽後他並未出席訪問，原因是他有血糖過低的狀況，蔣智賢原本就有糖尿病狀況，所以比賽常要小心補充胰島素，甚至要打「救命針」，棒球路本來就走得比較辛苦。
而他去年在台灣大賽因失誤導致影響表現，加上過去國際賽（2008輸中國大陸）被球迷酸「蔣屁」或仁川亞運無法接殺外野飛球都被拿來大作文章。
但在這次經典賽中華隊集訓期間，似乎在他身上已找不到任何陰影，無論是新球季還是新中華隊，蔣智賢再次證明自己是可以頂住壓力的選手。
此外，他在澳洲移訓時也都有2轟演出，以目前中華隊氣勢看來，蔣智賢越來越有扛住中心打線的感覺，而他即便在賽前也不願意多談自己狀況，反而是全力專注備戰，也讓人感受到他的鬥志。
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