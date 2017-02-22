北韓最高領導人金正恩胞兄金正男在馬來西亞遇刺案，經過一周的程序處理，馬來西亞警方今(22)日舉行記者會對外說明驗屍的結果，及案件調查的情形。

外媒報導，大馬警長巴卡爾(Khalid Abu Bakar)表示，金正男是死於毒物攻擊，但是何種毒物仍須要進一步化驗。另外他直指，向金正男潑灑毒液的兩名女性絕非如她們所說，以為參加整人節目，她們作案時早已知道液體的毒性。

警方表示，該案目前可能有5名北韓嫌犯在逃，另懷疑1名北韓駐馬來西亞大使館人民及航空人員是共犯，警方說，將會與北韓大使館聯繫，請求協助警方調查。

外傳金正男長子金韓松昨日赴大馬並完成認屍，警方說，目前沒有金正男家屬與大馬警方聯繫，但若金正男的長子踏上馬來西亞領土，國當局必定維護他的人身安全。

馬來西亞衞生部長21日召開記者會，目前暫時未有金正男家屬的DNA樣本，初步的臨床檢驗樣本已轉交專家進一步化驗，目前仍在等待實驗室報告。