冬末濕氣冷氣團 228連假出遊必知情報景點家 Tripass (2017-02-22 11:30)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
時序慢慢進入冬季的尾端，不過北方高緯度地區的大陸冷氣團仍然活耀，中央氣象局指出，今晚起東北季風稍增強，加上大陸冷氣團南下，氣溫驟降，直到28日冷空氣才會緩慢減弱，小幅升溫。24至27日受大陸冷氣團影響，及水氣增多現象，中部以北與東部屆時降雨較明顯，南部也有局部短暫雨的機率，迎風面及山區不排除有較大降雨。
北方冷氣團南下，228連假開始會有一波濕冷且久的天氣 (圖片來源／天氣即時預報)
此波冷氣團濕冷且為期五天，天氣變化很大，愈晚愈冷，提醒遊客外出旅遊時，須注意保暖措施。
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