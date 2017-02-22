文／MOOK景點家編輯部整理報導

時序慢慢進入冬季的尾端，不過北方高緯度地區的大陸冷氣團仍然活耀，中央氣象局指出，今晚起東北季風稍增強，加上大陸冷氣團南下，氣溫驟降，直到28日冷空氣才會緩慢減弱，小幅升溫。24至27日受大陸冷氣團影響，及水氣增多現象，中部以北與東部屆時降雨較明顯，南部也有局部短暫雨的機率，迎風面及山區不排除有較大降雨。