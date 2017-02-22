文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片提供／飛翔在天際

春暖花開的綻放季節到來，全台除了賞櫻熱潮之外，每年不可錯過的紅花之美還有洋紅風鈴木，粉紅花朵綻放如球，從遠方乍看之下宛如櫻花般粉艷，細看才發現花朵呈現喇叭形或風鈴狀，玲瓏有緻，嬌豔圓滿。下列兩處風鈴木盛開在街道上、國小、公園旁，即使在不起眼的巷弄轉角，也會出現美艷動人的粉色之美。

彰化縣 - 南郭國小