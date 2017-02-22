巷弄驚現粉色之美 風鈴木秘境絕美盛開景點家 Tripass (2017-02-22 11:00)
文／MOOK景點家編輯部整理報導 圖片提供／飛翔在天際
春暖花開的綻放季節到來，全台除了賞櫻熱潮之外，每年不可錯過的紅花之美還有洋紅風鈴木，粉紅花朵綻放如球，從遠方乍看之下宛如櫻花般粉艷，細看才發現花朵呈現喇叭形或風鈴狀，玲瓏有緻，嬌豔圓滿。下列兩處風鈴木盛開在街道上、國小、公園旁，即使在不起眼的巷弄轉角，也會出現美艷動人的粉色之美。
彰化縣 - 南郭國小
彰化南郭國小旁盛開洋紅風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
南郭國小旁盛開的洋紅風鈴木，夜晚浪漫繽紛 (圖片提供／飛翔在天際)
彰化南郭國小旁盛開洋紅風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
彰化南郭國小旁盛開洋紅風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
台中市 - 潮洋環保公園旁
台中潮洋環保公園旁盛開的紅花風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
台中潮洋環保公園旁盛開的紅花風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
台中潮洋環保公園旁盛開的紅花風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
台中潮洋環保公園旁盛開的紅花風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
台中潮洋環保公園旁盛開的紅花風鈴木 (圖片提供／飛翔在天際)
【Info】
南郭國小
地址：彰化縣彰化市中興路98號
潮洋環保公園
地址：台中市西屯區環河路市政北二路
紫藤瀑布夢幻隧道 全台最美祕密花園
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=14815
關鍵字：
上一則：全球城市塞車調查 泰國第一
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
monster 運動包．nike 運動包．puma 運動包．ORION 運動包．kitson 運動包．愛迪達 運動包．乾濕分隔運動包．休閒運動包．NIKE 運動包 後背包．Kernel 運動包．Z-POLS 運動包．運動包．Aimee 運動包．Ferrari 運動包．leewu 運動包．迪伯特 運動包．Timberland 運動包．MountainSmith 運動包．NAUTICA 運動包．側背 運動包．DIBOTE 運動包．Tommy Hilfiger 運動包．Jane Sally 運動包．Tommy 運動包．adidas 運動包
- NIKE 女 NIKE AIR MAX 2017 (GS) 休閒鞋 紅 851623800
- 【NuForce】BE Sport3 兩色可選 藍牙 防水無線運動 入耳式
- 【Golden Voice】卡拉OK 電腦伴唱機組(M1++FM-150A+ACT-241
- 【SEIKO 精工】CRITERIA登躍極致太陽能運動腕錶(V176-0AR0W
- 美國Baby GUND我的第一隻泰迪熊-92cm/P
- Angemiel安婕米 925純銀項鍊套組(華麗探戈)
- Alviero Martini 義大利地圖包 愛心掛飾手提側背包(中)-天
- 【COACH】馬車荔枝紋皮革前口袋拉鍊後背包(黑)
- 【Mizuno】美津濃 RIDER 20 女慢跑鞋 運動鞋(J1GD170310)
- 【TISSOT】天梭 Everytime 經典雋永腕錶-黑/42mm(T10961011
完全不想放下書 全台最時尚北歐風圖書館【景點家 Tripass】
「天眼雲南」首屆元陽無人機攝影大賽在元陽開賽【北京新浪網】
從東京出發！枥木超有看頭五大必遊亮點【景點家 Tripass】
228四天連假 公車輕旅行懶人包【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》