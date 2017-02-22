澳大利亞發行110億澳元債券 規模創下歷史新高北京新浪網 (2017-02-22 12:14)
新浪美股訊 日期:22日彭博稱，據澳大利亞金融管理辦公室（Australian Office of Financial Management）的公告，該機構以3.005%的收益率，發行110億澳元2028年11月份到期債券。
發行規模超過了上個月創下的紀錄，當時該機構發行了93億澳元、2021年12月份到期債券。
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