來源：華創證券

工信部與國家體育總局近日簽訂《關於推動體育設施設備和器材裝備產業發展的合作協議》，提出以冰雪運動為重點，研究出台促進我國體育設施設備和器材裝備產業發展政策措施，建立健全推廣應用激勵機制；健全標準體系，加強體育設施設備和器材裝備技術標準制定、修訂工作；加強品牌建設，支持體育設施設備和器材裝備自主品牌創建和培育。

隨著冬奧會臨近和一系列冰雪運動相關規劃密集發佈，為我國冰雪運動產業帶來了巨大的發展契機。從國際橫向對比看，我國在滑雪人次上存在近5倍增長空間，相關上市公司可關注長白山（603099）、探路者（300005）、金達威（002626）、奧瑞金（002701）、信隆健康（002105）。