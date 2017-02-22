兩部門推進體育設備產業發展 冰雪運動為重點（5股）北京新浪網 (2017-02-22 12:15)
來源：華創證券
工信部與國家體育總局近日簽訂《關於推動體育設施設備和器材裝備產業發展的合作協議》，提出以冰雪運動為重點，研究出台促進我國體育設施設備和器材裝備產業發展政策措施，建立健全推廣應用激勵機制；健全標準體系，加強體育設施設備和器材裝備技術標準制定、修訂工作；加強品牌建設，支持體育設施設備和器材裝備自主品牌創建和培育。
隨著冬奧會臨近和一系列冰雪運動相關規劃密集發佈，為我國冰雪運動產業帶來了巨大的發展契機。從國際橫向對比看，我國在滑雪人次上存在近5倍增長空間，相關上市公司可關注長白山（603099）、探路者（300005）、金達威（002626）、奧瑞金（002701）、信隆健康（002105）。
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上一則：買什麼不重要 鄰居才是重點
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