內容提要：

上周銅價出現沖高回落，多頭在下半周出現獲利了結。CFTC報告顯示，2月14日COMEX銅基金凈多頭持倉增加3100手至8.86萬手。本周，我們認為在供應干擾因素的支撐下，銅價可能止跌，而目前需求端仍不明朗，而現貨市場的貼水以及庫存的增加顯示目前需求還不樂觀，但市場炒作中國政府將加大基建投資來穩定需求(這可能需要兩會的政府報告來證明)，所以整體上，銅價仍有可能呈現偏強震蕩的格局，需要等待消費進一步指引。操作上，可止跌企穩後繼續做多，僅供參考。

截止本周五SMM銅精礦現貨TC報80-85美元/噸，較上次下跌5美元/噸。礦山中斷最新情況：智利Escondida銅礦工人同意與公司進入政府調解流程，將在下周一與必和必拓談判；印尼Grasberg銅礦在16日宣布其生產工作已全部停擺，17日表示出口恢復取決於達成穩定性協議；英美資源集團17日稱，將暫停智利ElSoldado銅礦運營(2015年產量為3.6萬噸)，因對該礦重新設計的申請未得到監管部門批准。我們認為今年銅礦的干擾對銅礦的影響可能會超出市場預期，因此對銅價的支撐仍在。需求方面，由於挖掘機和重卡銷售延續好轉，再加上國內地方政府提高固定資產投資計劃，市場預期2017年基建可能加碼，我們建議後續可重點關注兩會消息。從目前現貨市場的情況來看，下游消費轉暖的跡象還不明顯，不過持貨商仍對消費旺季有所期待，消費轉暖依舊無法證偽。庫存方面，全球三大期貨交易所的銅庫存總計較上周增加4756噸至62.97萬噸，LME銅庫存減少19125噸至22.91萬噸，註銷倉單佔比在40%以上；SHFE庫存增加18071噸至29.57萬噸；COMEX庫存增加1327噸至10.44萬噸。LME庫存繼續轉移至國內。

1行情回顧

上周銅價出現沖高回落，滬銅持倉量在周后出現減倉，顯示多頭獲利了結。CFTC報告顯示，2月14日COMEX銅基金凈多頭持倉增加3100手至8.86萬手，其中基金空頭減少3466手，商業空頭減少9090手，總持倉增加4201手至29.6萬手。

表1：銅價上周主要數據變化

數據來源：WIND，興證期貨研發部

表2：銅庫存上周變化

數據來源：WIND，興證期貨研發部

表3：CETC持倉變動

數據來源：WIND，興證期貨研發部

圖1.LME各品種年初以來的漲幅(元/噸) 圖2.滬銅指數日K線走勢圖(元/噸)

資料來源：文華財經，興證期貨研發部

圖3.滬銅期限結構：遠期大幅升水 圖4.滬銅和總持倉量的相關性

數據來源：WIND，興證期貨研發部

圖5.CFTC基金凈多頭持倉 圖6.LME銅基金持倉情況

數據來源：Bloomberg，興證期貨研發部

2宏觀經濟

2017年1月摩根大通全球製造業PMI指數為52.7，與前值持平，仍維持擴張的趨勢。中國1月官方製造業PMI為51.3，前值51.4；中國財新製造業PMI為51.0，前值51.9；美國1月ISM製造業PMI為56.0，前值54.5；歐元區1月製造業PMI為55.1，前值54.9。

在周三，美聯儲主席耶倫在國會聽證會上表示如果就業和通脹符合預期，美聯儲在未來某次會議上加息可能就是適宜的；等待太久可能要求迅猛加息，這樣的決策具有破壞性，可能會將美國經濟推入衰退。而同時美國公佈的1月CPI為0.6%，為2012年3月來最高。這導致市場對美聯儲在3月的加息概率升至40%。不過，美聯儲的加息只是短期內會打壓銅價，從中長期來看，反而有利於銅價的上漲，因為加息意味著美國經濟的復甦或者通脹的抬升。中國市場的焦點仍是基建投資，市場瘋狂炒作中國政府將加大基建投資來穩定需求，甚至有研究報告稱中國2017年的基建投資總額將達到45萬億。其實中國的確有很多地方的基礎建設需要改善，但是仔細考慮一下，目前國內基建投資的回報率偏低，甚至還不足以彌補利息，而以前的基建投資基本上是依靠貨幣寬鬆來實現(這與2017年穩健中性的貨幣政策不合)，所以基建投資的關鍵是解決錢的問題。

圖7.美國非農數據及就業率 圖8.全球主要經濟體製造業PMI指數

數據來源：WIND，興證期貨研發部

圖9.中國GDP增速三季度延續穩定 圖10.中國固定資產投資，基建有望繼續發力

數據來源：WIND，興證期貨研發部

3供需情況

3.1現貨銅精礦加工費下跌，市場預期銅礦供應偏緊

本周受Escondida銅礦罷工及Grasberg暫停生產影響，國內進口銅精礦現貨TC出現較大幅度下降，截止本周五SMM現貨TC報80-85美元/噸。據大型貿易商反映，本周市場報價大幅下降，主要還是由於對後市銅礦供應收緊的預期，實際成交量很少。

智利Escondida銅礦工人同意與公司進入政府調解流程，將在下周一與必和必拓談判，具體消息仍有待觀察，我們認為第一輪談判可能談崩，罷工很可能繼續，但這些消息可以緩解市場對供應中斷的過度擔憂。此外，自由港麥克莫倫公司(FreeportMcMoRanInc)旗下印尼Grasberg銅礦在16日宣布其生產工作已全部停擺，並表示出口恢復取決於達成穩定性協議。英美資源集團(AngloAmericanPLC)17日稱，將暫停智利ElSoldado銅礦運營，因對該礦重新設計的申請未得到監管部門批准，ElSoldado銅礦的產量不大(2015年銅產量約為36,000噸)。

整體來看，2017年開年不久，銅礦的供應干擾因素就如此之多，雖然ICSG在銅精礦供應中考慮了銅礦因不利因素可能減少80多萬噸的量，但從目前的情況來看，很可能會超預期。所以，我們認為供應干擾仍將對銅價產生較強的支撐。

3.22017年1月電線電纜開工率大幅下滑

據SMM調研數據顯示，1月國內電線電纜的開工率為49.12%，環比下降28.91個百分點，同比下降21.92個百分點；1月銅桿開工率為59.13%，環比下降7.85個百分點，同比下降10.5個百分點；1月銅管開工率為67.02%，環比下降10.29個百分點，同比下降5.95個百分點；1月銅板帶箔開工率為59.89%，環比下降12.76個百分點，同比下降3.47個百分點。從1月下游加工企業的開工率來看，由於春節較去年提前，下游開工率同比和環比均大幅下滑。

3.3終端需求

據第一商用車網的數據顯示，1月重卡銷售8.2萬輛，同比增長122%，創近6年新高。

中汽協的數據顯示，受春節假期及車輛購置稅退坡的影響，2017年1月份汽車產銷分別為236.9萬輛和251.95萬輛，同比分別下降3.86%和微增0.23%，增速大幅下滑。

2017年1月挖掘機銷量4548台，同比增長54%，其中，小挖、中挖和大挖同比分別增長57%、33%和107%。各省都公佈了今年的投資額，過萬億的不在少數，基建、PPP、礦山和農村建設領域等成主要發力點，工程機械行業回暖有望持續。

4現貨與庫存

4.1國內現貨貼水周內劇烈波動，周後下游有所回歸

本周滬銅1702合約完成交割，交割前由於隔月價差維持在300元/噸的水平，現貨升貼水重心大幅上移。由於盤面的急漲，下游多處於觀望態度，持貨商高位換現意願增強，投機商活躍，隨著隔月價差的收窄，報價由平水-升水100元/噸下調至貼水50元/噸-升水80元/噸。交割換月後，隨著盤面的回調，市場成交改善，由於市面上好銅貨源較少，平水銅居多，好銅與平水銅報價迅速拉開，價差超過200元/噸。交割后再現貼水250元/噸-貼水50元/噸報價。周內升貼水波動劇烈，周後下游逐漸回歸，買量漸增，但畏高情緒依然濃厚，貿易商仍為交易主體。4.2全球庫存繼續大挪移

全球三大期貨交易所的銅庫存總計較上周增加4756噸至62.97萬噸，LME銅庫存減少19125噸至22.91萬噸，註銷倉單佔比在40%以上；SHFE庫存增加18071噸至29.57萬噸；COMEX庫存增加1327噸至10.44萬噸。

圖11.精廢銅價差仍維持在高位(精銅-光亮銅) 圖12.國內市場銅現貨貼水

數據來源：WIND，興證期貨研發部

圖13.洋山銅溢價和CIF提單 圖14.LME銅升貼水

數據來源：WIND，興證期貨研發部

圖15.精銅現貨進口盈虧 圖12.3月期銅進口盈虧情況

數據來源：WIND，興證期貨研發部

圖16.全球銅顯性庫存 圖17.LME庫存及註銷倉單佔比

數據來源：WIND，興證期貨研發部

圖18.上期所庫存 圖19.LME庫存分洲情況

數據來源：WIND，興證期貨研發部

5後市展望

我們認為銅的基本面出現改善，銅礦干擾因素的增加可能會減少今年銅礦的產量，而中美基建投資將有利於銅的消費，操作上，建議以逢低做多為主。僅供參考。

興證期貨 吳鑫